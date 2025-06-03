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Что беременным следует пить для облегчения токсикоза — исследование
Правильный водный режим является одним из ключевых факторов здоровья во время беременности. Вода играет критически важную роль в формировании околоплодных вод, транспортировке питательных веществ к плоду и выведении продуктов обмена из организма матери. Если водный баланс не соблюдается, это может привести к таким распространенным осложнениям, как запоры, отеки, головные боли, усталость и даже нарушение кровообращения.
Доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Юлия Давыдова провела обследование беременных с ранним токсикозом, сообщается в материале УП. Так, было рекомендовано:
• изменение образа жизни (пищевого поведения, графика отдыха);
• ежедневное употребление 1 литра лечебно-столовой хлоридно-натриевой воды (участвовала «AQUA Миргород» DETOX, с учетом индивидуального расчета — 30 мл на 1 кг массы тела).
Результаты оказались показательными: у подавляющего большинства женщин, которые придерживались рекомендаций, наблюдалось значительное уменьшение или полное исчезновение симптомов тошноты и рвоты, а также улучшение аппетита и усвоения пищи.
Специалист отмечает, что именно вода с соответствующим минеральным составом — в частности, с достаточным содержанием натрия, калия, хлоридов и гидрокарбонатов — может поддерживать водно-солевой баланс организма, способствовать нормализации пищеварения и уменьшению симптомов токсикоза без медикаментозного вмешательства.
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