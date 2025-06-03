Помешала экс-первая ракетка мира: Свитолина осталась на «Ролан Гаррос» без личного рекорда (видео)

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина (14-я в мире), выигравшая в апреле турнир в Руане, к сожалению, не смогла установить личный рекорд на турнире серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос» с общим призовым фондом 64 млн долларов.

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В четвертьфинальном поединке в столице Франции 30-летняя одесситка уступила в двух сетах четырехкратной чемпионке турнира (2020, 2022, 2023, 2024 годы), экс-первой ракетке мира 24-летней Иге Свентек (5-я) из Польши — 1:6, 5:7. Счет личных встреч соперниц стал 4:1 в пользу польской теннисистки (единственный раз Свитолина обыграла Игу в четвертьфинале Уимблдона-2023).

Путевку в финал «Ролан Гаррос"-2025 Свентек оспорит в противостоянии с первым номером мирового рейтинга, «нейтральной» белоруской Ариной Соболенко, которая сломила сопротивление китаянки Цинь Вень Чжен (7-я) — 7:6 (3), 6:3.

А вот Свитолиной пятый в карьере выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (ранее Элина пробивалась на «Ролан Гаррос» в восьмерку сильнейших в 2015, 2017, 2020 и 2023 годах) принес 500 тысяч долларов призовых «грязными». В прошлом году украинка дошла на кортах Парижа до 1/8 финала.

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Добавим, что на пути в четвертьфинал Элина Свитолина победила турчанку Зейнеп Сенмез (6:1, 6:1), Анну Бондар из Венгрии (7:6 (4), 7:5), американку Бернарду Перу (7:6 (4), 7:6 (5) и 4-ю ракетку мира Жасмин Паолини из Италии (4:6, 7:6 (6), 6:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина устроила «чаепитие» с маленькой дочерью Скай.

Фото Jimmie48



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