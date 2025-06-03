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Коррупция в ЖКХ Киева: десятки миллионов гривен на фиктивных услугах
Советник заместителя главы КГГА в 2019—2020 годах, эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко, ранее рассказывавший, как украинцы переплачивают за электроэнергию, прокомментировал масштабную коррупционную схему в жилищно-коммунальном хозяйстве Киева. Речь идет об услугах, которые никогда не предоставлялись, но регулярно оплачивались жителями.
В платежках киевлян за управление домами есть составляющая за обслуживание дымо-вентиляционных каналов — это обязательная услуга, которая должна обеспечивать безопасное использование газа в быту.
На практике в тысячах домов эти каналы никто не проверял. Вместо этого управляющие компании выписывали фиктивные акты, а деньги «оседали» в карманах чиновников и подконтрольных фирм.
По словам Попенко, после назначения новых глав районов в КГГА поняли, что старая коррупционная схема скоро может всплыть на поверхность, и очень быстро станут известны их многолетние схемы.
Недавно Министерство энергетики издало приказ о новых правилах обслуживания дымо-вентиляционных каналов, в котором решило сделать эту сферу прозрачной и компьютеризированной, с отчетностью о предоставлении услуг в электронном виде. Однако некоторые компании «почему-то» сразу выступили решительно против и направили «заработанные» средства на заказные публикации и сообщения блоггеров.
Олег Попенко утверждает, что управляющие компании доведены до банкротства и фактически просто списывают деньги потребителей на фирмы-прокладки киевских чиновников.
Ранее эксперт рассказывал о скрытых механизмах начисления платежей за коммунальные услуги, называя действующую систему абсолютно неэффективной и направленной исключительно на увеличение платежей для потребителей.
Фото Pixabay82
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