Коррупция в ЖКХ Киева: десятки миллионов гривен на фиктивных услугах

Советник заместителя главы КГГА в 2019—2020 годах, эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко, ранее рассказывавший, как украинцы переплачивают за электроэнергию, прокомментировал масштабную коррупционную схему в жилищно-коммунальном хозяйстве Киева. Речь идет об услугах, которые никогда не предоставлялись, но регулярно оплачивались жителями.

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В платежках киевлян за управление домами есть составляющая за обслуживание дымо-вентиляционных каналов — это обязательная услуга, которая должна обеспечивать безопасное использование газа в быту.

На практике в тысячах домов эти каналы никто не проверял. Вместо этого управляющие компании выписывали фиктивные акты, а деньги «оседали» в карманах чиновников и подконтрольных фирм.

По словам Попенко, после назначения новых глав районов в КГГА поняли, что старая коррупционная схема скоро может всплыть на поверхность, и очень быстро станут известны их многолетние схемы.

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Недавно Министерство энергетики издало приказ о новых правилах обслуживания дымо-вентиляционных каналов, в котором решило сделать эту сферу прозрачной и компьютеризированной, с отчетностью о предоставлении услуг в электронном виде. Однако некоторые компании «почему-то» сразу выступили решительно против и направили «заработанные» средства на заказные публикации и сообщения блоггеров.

Олег Попенко утверждает, что управляющие компании доведены до банкротства и фактически просто списывают деньги потребителей на фирмы-прокладки киевских чиновников.

Ранее эксперт рассказывал о скрытых механизмах начисления платежей за коммунальные услуги, называя действующую систему абсолютно неэффективной и направленной исключительно на увеличение платежей для потребителей.

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Фото Pixabay

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