«Абсолютно неэффективная система»: эксперт рассказал, как украинцев вынуждают переплачивать за «коммуналку»

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, ранее объяснявший, законно ли требование оплаты домохозяйствами уборки придомовых территорий, рассказал о скрытых механизмах начисления платежей за коммунальные услуги.

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Эксперт в интервью журналистке Елене Кистрице заявил, что украинская система начисления абсолютно неэффективна и направлена исключительно на увеличение платежей для потребителей, передает «Хвиля».

«В Украине создана абсолютно неэффективная схема, согласно которой, если вы не подали данные счетчика вовремя, монополист сразу начисляет вам объем потребления в три раза больше. То есть, если ваш стандартный платеж составлял, скажем, 100 гривен за холодную воду, то при отсутствии показателей вам не меняют тариф, а просто умножают объем на три», — объяснил он идобавил, что в ЕС существует совсем другая система: «В Европе никто не бегает ежемесячно и не подает показатели. Там начисляют по среднему за тепло, воду и другие услуги. Затем в конце года приходит контролер, сверяет фактические показатели с начисленными за год. Если потребитель переплатил — ему возвращают деньги, если недоплатил — доплачивает разницу».

По мнению Олега Попенко, украинские поставщики услуг установили чрезмерно жесткие требования по срокам предоставления показателей приборов учета, чтобы в платежке указывалась завышенная цена: «Для этого и установлены следующие жесткие сроки: если вы в течение трех дней не предоставили данные — на четвертый день получите платежку с объемом, увеличенным в несколько раз».

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Он упомянул, что ранее чрезмерные нормы были установлены правительственным постановлением. В частности, за газ в подобных случаях платеж увеличивался более чем в шесть раз. Больше приходится платить и тем домохозяйствам, в которых счетчики воды, газа, тепла, электричества не прошли поверку.

«В каждом случае действуют свои коэффициенты, но в общем вы платите в 2−3 раза больше. И это закреплено в законе», — подчеркнул эксперт и добавил, что на уровне руководства нет желания менять сложившуюся систему.

Он рассказал об участии в заседании парламентского комитета, где обсуждались эти вопросы. Попенко вспомнил, как один из чиновников заявил, что они «не заинтересованы в переменах» и что их «все устраивает». А если надо — пусть этим занимается парламент.

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«Законодательство в сфере ЖКХ и энергетики полностью направлено против потребителя. Каждый документ, выходящий из Верховной Рады или Кабмина, работает против интересов граждан», — отметил Олег Попенко.

Напомним, что в марте киевляне узнали о резком увеличении тарифа на обслуживание придомовой территории. Руководитель КГВА Тимур Ткаченко обещал отменить повышение этих тарифов, но ситуация не изменилась.

Фото Pixabay

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