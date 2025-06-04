Дроны атаковали Курскую область россии, на месте прилета возник пожар (видео)

В Курской области россии, где на днях элемент моста упал на автодорогу вместе с локомотивом, ударные беспилотники атаковали город Рыльск.

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Российское минобороны традиционно отчитывалось о сбитии БпЛА «дежурными средствами ПВО»: четырех — над оккупированным рф Крымом, двух — над Белгородщиной и еще двух — над Курщиной. Общее количество атаковавших регионы беспилотников россияне по-прежнему не сообщают.

Между тем, в сети появились сообщения, что в Рыльске на месте одного из ударов возник пожар.

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По словам очевидцев, в небе над городом было видно по меньшей мере три беспилотника. SHOT, ссылаясь на местных жителей, пишет, что прозвучали в районе Рыльска и села Крупец около 23:00. Также пишут о пожаре, возникшем в жилой застройке. Официальная информация о последствиях и пострадавших отсутствует.

Напомним, что во вторник, 3 июня, Служба безопасности Украины нанесла удары по Крымскому мосту. Первый взрыв заминированных опор моста произошел около пяти часов утра. Для операции было использовано 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Днем в районе моста снова раздались взрывы, а движение по магистрали было перекрыто.

Фото из открытых источников

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