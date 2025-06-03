Взорвали подводные опоры: СБУ в третий раз поразила Крымский мост (фото, видео)

Вскоре после уникальной операции «Паутина», во время которой дроны-камикадзе поразили несколько российских аэродромов в глубоком тылу страны-агрессора, «бавовна» посетила Крымский мост. Уже в третий раз. Напомним, что впервые путепроводу было «горячо» осенью 2022 года.

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Как сообщает Служба безопасности Украины, результатом длившейся несколько месяцев операции стал подводный подрыв опор моста через Керченский пролив.

Взрывчатка под опорами моста сработала утром 3 июня. Фото - скриншот

«Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, 3 июня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано!» — отметили в СБУ и добавили, что подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна.

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В местах подрыва было установлено 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

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«Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит до конца задуманное и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поражали Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам россии нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост — абсолютно законная цель, особенно ввиду того, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ», — отметил глава СБУ Василий Малюк, руководивший операцией.

Материал об одной из операции «Для подрыва Крымского моста была сделана лодка из инновационных материалов»: известный документалист о секретных съемках спецопераций" читайте на нашем сайте.

Фото СБУ

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