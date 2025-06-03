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- 14:31 Взорвали подводные опоры: СБУ в третий раз поразила Крымский мост
Взорвали подводные опоры: СБУ в третий раз поразила Крымский мост (фото, видео)
Вскоре после уникальной операции «Паутина», во время которой дроны-камикадзе поразили несколько российских аэродромов в глубоком тылу страны-агрессора, «бавовна» посетила Крымский мост. Уже в третий раз. Напомним, что впервые путепроводу было «горячо» осенью 2022 года.
Как сообщает Служба безопасности Украины, результатом длившейся несколько месяцев операции стал подводный подрыв опор моста через Керченский пролив.
«Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, 3 июня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано!» — отметили в СБУ и добавили, что подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна.
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В местах подрыва было установлено 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
«Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит до конца задуманное и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поражали Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам россии нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост — абсолютно законная цель, особенно ввиду того, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ», — отметил глава СБУ Василий Малюк, руководивший операцией.
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Фото СБУ485
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