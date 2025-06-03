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Украина

Повторная атака на Крымский мост 3 июня: что известно

16:01 3 июня 2025
Идет атака на Крымский мост. Фото - скриншот

Сегодня, 3 июня, Крымский мост, у которого утром СБУ под водой взорвала опоры, снова оказался под ударом.

По сообщениям СМИ, около 14:50 прогремели взрывы, а оккупационные власти заявили об атаке безэкипажных катеров.

Ранее утром Служба безопасности Украины подтвердила проведение спецоперации по подрыву моста под водой. Взрывные устройства, заложенные под опорами, были активированы в 4:44 утра, что привело к значительным повреждениям конструкции.

По данным СБУ, мост находится в аварийном состоянии, а его подводные подпорки получили серьезные разрушения. Оккупационные власти временно остановили движение транспорта через мост, а также ограничили морской пассажирский транспорт в Севастопольской бухте.

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Официальные комментарии от СБУ, а также со стороны оккупационных властей отсутствуют, а ситуация вокруг моста остается напряженной.

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Ранее Василий Малюк рассказывал подробности первой атаки на мост через Керченский пролив, которая была осуществлена осенью 2022 года.

Фото — скриншот

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