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Спорт

Украинская чемпионка Бех-Романчук поразила намеком на фоне допинг-скандала (видео)

11:27 4 июня 2025
Марина Бех-Романчук

Украинская чемпионка Европы и вице-чемпионка мира по легкой атлетике Марина Бех-Романчук, временно отстраненная от выступлений из-за положительного допинг-теста, намекнула на завершение карьеры.

«Я точно знаю, что моя жизнь не будет такой, как раньше, — написала 29-летняя Марина Бех-Романчук в соцсетях. — И что мне придется принимать решения, которых я боялась раньше, но сейчас пришло то время. И я до сих пор пытаюсь понять, почему я вынуждена проходить через такие испытания, и как с этим справиться. Но я точно знаю, что все это — не просто так. Мне больно и тяжело, но я двигаюсь дальше».

При этом прославленная прыгунья в длину и тройным также поделилась видео, на котором рисует. Ранее Марина отмечала, что живопись играет очень важную роль в ее жизни.

Напомним, что Марина Бех-Романчук замужем за двукратным призером Олимпийских игр по плаванию Михаилом Романчуком.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марина Бех-Романчук показала свою «настоящую любовь».

Фото НОК Украины

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