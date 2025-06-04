Неожиданно: как большинство немцев относится к поставкам ракет Taurus Украине

Большинство немцев высказались против поставок Германией Украине крылатых ракет Taurus. Согласно опросу Forsa, менее трети населения Германии выступает за это (31 процент). А 63 процента остаются против, как и во время прежнего опроса.

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Восточные немцы даже чаще отклоняют поставки крылатых ракет Taurus (82 процента), чем западные немцы (59 процентов). Лишь приверженцы Партии зеленых (58 процентов) в большинстве поддерживают поставки ракет Taurus. Большинство сторонников СДПГ (58 процентов), Левой партии (63 процента) и особенно AfD (94 процента) выступают против поставок Taurus. Сторонники ХДС/ХСС разделились во мнениях по этому вопросу, пишет издание n-tv.de.

После переговоров между канцлером Мерцем и президентом Зеленским на прошлой неделе остро стоит вопрос возможного совместного производства дальнобойного оружия Германией и Украиной.

Согласно опросу Forsa, 40 процентов немцев считают, что для Германии было бы правильно совместно производить с Украиной в будущем системы дальнобойного оружия, которые также можно было использовать для атак по целям в россии.

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Добавим, что на днях канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил поставку дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

«Конечно, это в пределах возможного, — сказал глава немецкого правительства в эфире местного телеканала. — Но потребуется несколько месяцев обучения украинских солдат».

Он добавил, что поставка ракет через полгода или год не принесет пользы Украине сегодня. Необходимо улучшение военной поддержки Киева со стороны Германии уже сейчас.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Украине разрешили бить дальнобойными ракетами по целям в россии.

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