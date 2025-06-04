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Неожиданно: как большинство немцев относится к поставкам ракет Taurus Украине
Большинство немцев высказались против поставок Германией Украине крылатых ракет Taurus. Согласно опросу Forsa, менее трети населения Германии выступает за это (31 процент). А 63 процента остаются против, как и во время прежнего опроса.
Восточные немцы даже чаще отклоняют поставки крылатых ракет Taurus (82 процента), чем западные немцы (59 процентов). Лишь приверженцы Партии зеленых (58 процентов) в большинстве поддерживают поставки ракет Taurus. Большинство сторонников СДПГ (58 процентов), Левой партии (63 процента) и особенно AfD (94 процента) выступают против поставок Taurus. Сторонники ХДС/ХСС разделились во мнениях по этому вопросу, пишет издание n-tv.de.
После переговоров между канцлером Мерцем и президентом Зеленским на прошлой неделе остро стоит вопрос возможного совместного производства дальнобойного оружия Германией и Украиной.
Согласно опросу Forsa, 40 процентов немцев считают, что для Германии было бы правильно совместно производить с Украиной в будущем системы дальнобойного оружия, которые также можно было использовать для атак по целям в россии.
Добавим, что на днях канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил поставку дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
«Конечно, это в пределах возможного, — сказал глава немецкого правительства в эфире местного телеканала. — Но потребуется несколько месяцев обучения украинских солдат».
Он добавил, что поставка ракет через полгода или год не принесет пользы Украине сегодня. Необходимо улучшение военной поддержки Киева со стороны Германии уже сейчас.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Украине разрешили бить дальнобойными ракетами по целям в россии.2463
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