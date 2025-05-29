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Украине разрешили бить дальнобойными ракетами по целям в россии: сколько таковых в ВСУ
Западные союзники официально сняли все ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия против военных целей в россии. Этот шаг может существенно изменить ситуацию на фронте, но возникает вопрос: сколько дальнобойных ракет есть в арсенале ВСУ?
Как сообщает Forbes, канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Германия, Великобритания, Франция и США больше не устанавливают ограничения по дальности ударов ракетами, доставленными в Украину.
«Это означает, что Украина теперь может защищаться, атакуя военные позиции в России», — заявил Мерц.
Основное дальнобойное оружие, которым Украина уже пользовалась, включает баллистические ракеты ATACMS от США и крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP от Великобритании и Франции. Однако запас таких ракет ограничен.
К осени 2024 года Украина получила менее 50 ракет ATACMS различных модификаций. Storm Shadow также были поставлены в значительных, но неизвестных количествах, в том числе 40 ракет поступили в январе 2025 года.
Вопрос в том, передаст ли Германия дальнобойную крылатую ракету Taurus, которую Киев давно спрашивает. Мерц ранее поддерживал такую передачу, но после вступления в должность его позиция остается непонятной.
Кроме уже полученного оружия Украина может рассчитывать на новые поставки ракет ATACMS или даже AGM-158 JASSM, совместимые систребителями F-16.
Если поставки дальнобойного оружия станут систематическими, Киев сможет значительно расширить свои возможности для поражения ключевых военных объектов в россии.
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