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«Таурусы» уже на подходе? Союзники дали Украине «добро» на использование дальнобойного оружия
США, Германия, Великобритания и Франция сняли ограничения по дальности военных поставок Украине. Об этом заявил новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает BBC.
«Больше не существует граничений на дальнобойность оружия, которое поставляется в Украину, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет», — сказал он.
По словам канцлера, теперь Украина имеет разрешение наносить удары на большие расстояния с западного оружия по территории рф.
«Это означает, что Украина может сейчас обороняться, например, нападая на военные объекты в россии», — добавил Мерц.
Как пишет Clash Report, немецкий канцлер также отметил необходимость поставки Украине дальнобойного оружия. Ожидается, что Германия предоставит 100−150 крылатых ракет Taurus, аналогичных британско-французским системам Storm Shadow/Scalp-Eg.
Как писали «ФАКТЫ», Украина может получить ракеты Taurus с дальностью до 500 км. Ее получение Украиной сделает ее самой дальнобойной, в сравнении с имеющимися Storm Shadow (250 км), «Нептун» (280 км), ATACMS (300 км) и усовершенствованного наземного варианта ракеты «Нептун"(400 км).237
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