Едва не сломили меня: популярный певец о мобилизации на фронт

Популярный певец, композитор, участник проектов «Голос страны» и «Х-фактор» Никита Ломакин (Nikita Lomakin) впервые за долгое время вышел на связь со своими поклонниками. На странице в социальной сети артист написал, что его мобилизовали и он долгое время не имел возможности и желания рассказывать обо всем, что увидел. Никита выложил фотографии в военной форме и размышления, которые не дают ему покоя.

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«Меня мобилизовали достаточно жестко, как и многих мужчин нашей страны, — сообщил Никита. — С первого дня своей мобилизации я не имел ни сил, ни возможности все рассказать, был разочарован в человечности и мире после услышанного и увиденного. Теперь я наблюдаю изнутри, что война натворила в душах и мыслях людей.

Ситуации, которые уже случились со мной, едва не сломили меня. В таких условиях сложно найти философию и веру или иметь хоть какую-то надежду. Но я держусь и не теряю уважения к человеческой душе, не перестаю думать".

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Певец написал, что будет стараться держаться и дальше, оставаясь человеком.

«Я знаю, что мою любовь к миру услышат только тогда, когда узнают, что я выдержал и при этом сохранил свои чистые намерения к каждому ближнему, — добавил Никита. — Так что я жив, буду стараться иногда писать свои трансформационные мысли. И писать в блокноте песни.

Сейчас сложные времена. Сочувствуйте людям! Это откроет вам глаза на принятие личных трудностей и уберет зависть и ненависть… Держитесь, светлые души".

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Артиста поддержали в комментариях многие из его коллег.

«Никита, какие ты важные вещи написал! — добавила Маричка Бурмака. — Какие умные и мудрые! Бог сохранит тебя! Ты очень крутой».

«Сил тебе и Божьей поддержки», — пожелала Камалия.

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«Спасибо за то, что написал! — отреагировал Влад Дарвин. — Искренне желаю тебе Божьей опеки, чтобы тебя обходили все невзгоды. Ты необычайно добрый человек, крутой музыкант, и как человек творчества — эмпатичный, ранимый. Так что я желаю тебе силы духа, чтобы выдержать все».

Ранее популярный музыкант мобилизовался в ряды ВСУ.

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