Где и когда бесплатно смотреть онлайн Украина U21 — Испания U21: расписание трансляций последнего спарринга перед Евро-2025

В пятницу, 6 июня, молодежная сборная Украины по футболу (U21), которая вскоре стартует в финальном турнире Евро-2025, проведет на стадионе «Санто Доминго» в городе Алькоркон последний перед стартом на чемпионате Европы товарищеский матч против своих свертсников из Испании. Напомним, что в первом спарринге на испанском сборе подопечные испанца Унаи Мельгосы разгромили «молодежку» «Мурсии» (4:0).

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В прежние годы молодежные сборные Украины и Испании играли друг с другом шесть раз. Наша команда обыгрывала грозного соперника лишь однажды (в далеком 1993-м), после чего поnерпела три поражения и дважды сыграла вничью.

В прямой трансляции поединок Украина U21 — Испания U21 смотрите бесплатно в 21:30 на YouTube-канале УАФ. Также прямую трансляцию встречи проведет медиасервис MEGOGO.

Товарищеский матч

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6 июня (пятница)

Украина U21 — Испания U21 21:30 MEGOGO, YouTube-канал УАФ

Напомним, что по итогам жеребьевки подопечные Унаи Мельгосы сыграют на Евро-2025 в квартете D вместе с командами Нидерландов, Дании и Финляндии. 12 июня Украина U21 встретится в Прешове с датчанами, 15-го в Кошице — с финнами и 18-го в Прешове — с голландцами. Из группы в плей-офф выйдут две лучшие сборные.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что молодежная сборная Украины узнала соперников в отборочном турнире Евро-2027.

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Фото uaf.ua



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