Включая «А-50»: в СБУ подтвердили потери врага в результате операции «Паутина» (видео)

Служба безопасности Украины обнародовала часть самых ярких видео поражений самолетов стратегической авиации рф в результате операции «Паутина», которая удивила даже американских военных.

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В СБУ подтвердили, что по результатам спецоперации «Паутина», ход которой контролировал лично президент Владимир Зеленский, а реализовывал председатель СБУ Василий Малюк и коллектив Службы, был поражен 41 российский самолет, включая «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а также «Ан-12» и «Ил-78».

Значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут восстанавливаться долгими годами.

В частности, на кадрах зафиксированы удары fpv-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая». Именно там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, регулярно обстреливающая мирные украинские города. В ходе операции была применена современная технология управления БпЛА, сочетающая автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.

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В частности, часть БпЛА из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. После приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть.

Как известно, ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации СБУ, превышает 7 миллиардов долларов США.

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