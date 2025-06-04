41.15 / 41.72 47.02 / 47.66
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Включая «А-50»: в СБУ подтвердили потери врага в результате операции «Паутина» (видео)

18:33 4 июня 2025
В СБУ подтвердили потери врага в результате операции Паутина

Служба безопасности Украины обнародовала часть самых ярких видео поражений самолетов стратегической авиации рф в результате операции «Паутина», которая удивила даже американских военных.

В СБУ подтвердили, что по результатам спецоперации «Паутина», ход которой контролировал лично президент Владимир Зеленский, а реализовывал председатель СБУ Василий Малюк и коллектив Службы, был поражен 41 российский самолет, включая «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а также «Ан-12» и «Ил-78».

Значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут восстанавливаться долгими годами.

В частности, на кадрах зафиксированы удары fpv-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая». Именно там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, регулярно обстреливающая мирные украинские города. В ходе операции была применена современная технология управления БпЛА, сочетающая автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.

РЕКЛАМА

В частности, часть БпЛА из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. После приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть.

Как известно, ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации СБУ, превышает 7 миллиардов долларов США.

РЕКЛАМА

179

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Таро-прогноз на 4 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Девам — «Мир», Овнам — «Королева Пентаклей»;, а Весам — «Колесо Фортуны»: гороскоп и советы карт на 5 июня

Погрузка ракеты Taurus

Неожиданно: как большинство немцев относится к поставкам ракет Taurus Украине

Кому увеличат пенсии на 500 гривен в Украине

Части пенсионеров планируют увеличить пенсии почти на 500 гривен: кому «повезет»

Восточный гороскоп на июнь. Фото из открытых источников

Месяц Водяной Лошади: восточный гороскоп на июнь 2025 года

Следующий материал
Новости партнеров