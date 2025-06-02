Малюк провел одну из лучших операций в истории мировых спецслужб, — эксперт о «Паутине» от СБУ

Операция Службы безопасности Украины по поражению стратегической авиации россии стала одной из лучших в истории мировых спецслужб. Теперь в других странах ориентируются не на Моссад, а на СБУ. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

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Политолог подчеркивает, что если три года назад шла речь о том, что Украине нужен свой Моссад, то теперь большинство стран мечтает о своей СБУ.

«Операция „Паутина“ задала уровень, на котором будут ориентироваться все страны мира. Операция, поразившая 34% стратегической авиации рф (41 самолет!) — действительно нет аналогов в истории. Можем только представить, какие эмоции были у главы СБУ Василия Малюка, который 1,5 года готовил эту операцию и докладывал о ходе подготовки Владимиру Зеленскому. Вчера речь уже шла о ее успешной реализации. За три года Малюком сделано невозможное и спецслужба выведена в ряды лучших спецслужб мира», — акцентирует эксперт.

Загородний отмечает, что «Паутина» — операция исключительно СБУ, к которой не имеют отношения спецслужбы других стран.

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«Стоимость между использованной техникой и техникой россиян в сотни тысяч раз! Россия сиюминутно потеряла технику на 7 миллиардов долларов! Технику стратегическую, которой бомбила Украину. Для Запада операция стала шоком и продемонстрировала, что дроны полностью меняют войну даже с ядерным государством. И в авангарде этих изменений идет Украина», — пишет политолог.

«Один из президентов западного мира часто любит говорить о козырях. И просит их продемонстрировать. Украина показала один из таких козырей. Это лучшая в мире спецслужба, способная проводить такие невероятные операции. Украина демонстрирует силу. И эта сила сегодня очень важный аргумент для западного мира», — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ провела историческую спецоперацию в тылу россии: поразила 41 вражеский самолет стратегической авиации.

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О том, как атака СБУ по российским аэродромам повлияет на боеспособность россии, читайте в материале «ФАКТОВ».

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