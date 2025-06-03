Уровень, которого мы еще не видели: США об операции «Паутина»

Украина нанесла удар по авиабазам, расположенным за тысячи километров от ее границ, в рамках смелой военной операции, уничтожив десятки российских военных самолетов стратегической авиации. Атаки дронов произошли накануне мирных переговоров в Стамбуле между россией и Украиной, которые были напряженными из-за неопределенности и давления со стороны президента США Дональда Трампа. Администрация Трампа не была предупреждена об операции, сообщил CNN ее представитель.

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Высокопоставленный представитель Министерства обороны США сообщил CNN, что атака Украины продемонстрировала уровень сложности, которого они ранее не видели.

Министр обороны США Пит Хегсет получал регулярные сведения во время поездки на базу Эндрюс, но еще не разговаривал со своими украинскими коллегами, сообщил представитель министерства.

Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате удалось поразить 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160. Ориентировочная стоимость пораженных украинскими БпЛА стратегических самолетов россии — 7 миллиардов долларов.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Украина переписала правила войны.

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