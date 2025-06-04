Как «Салтовские мясные деликатесы» стали символом украинского бизнеса дома и за границей

После начала полномасштабной войны многие украинские предприятия были вынуждены остановить производство, эвакуировать персонал или искать новые логистические пути. Однако есть и те, кто не только удержался, но и превратил кризис в возможность. Один из таких примеров — компания «Салтовский мясокомбинат» (SMK Group).

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В самые жаркие дни осады Харькова предприятие не только не остановилось, но, несмотря на обстрелы, продолжало выпуск продукции для харьковчан, оставшихся без доступа к магазинам. Часть товаров раздавали прямо из ворот комбината, другое — передавали волонтерам, горсовету, ветеранским организациям, инвалидам и переселенцам.

Несмотря на попадание ракеты на один из производственных участков и убытки более чем на 20 миллионов гривен, предприятие не прекратило свою деятельность. Часть оборудования была перевезена на площадку в Богодухове, где возобновили полноценное производство.

Компания не только сохранила себя, но и вышла на международный уровень. В 2024 году «Салтовские мясные деликатесы» представили свою продукцию на престижной европейской выставке Salón de Gourmets в Мадриде, а также запустили отдельный бренд Saltowski на рынке Польши.

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SMK Group имеет собственную сырьевую базу, полный цикл производства и современное оборудование, отвечающее европейским стандартам. Это позволяет не только гарантировать качество, но и оставаться финансово устойчивым, платить налоги и выполнять социальную миссию даже в самые трудные периоды.

Салтовский мясокомбинат стал примером того, что украинский бизнес может не только выживать в войне, но и сохранять достоинство, помогать другим и продолжать движение вперед.

Между тем, в публичном пространстве появилась информация, что Служба безопасности Украины подтвердила: ООО «Глобинский мясокомбинат» фигурирует в уголовном производстве по статье 111−2 УК Украины (пособничество государству-агрессору). Следствие установило факты поставок в Украину полиамидной колбасной оболочки, идентичной продукции российской компании «Атлантис-ПАК».

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