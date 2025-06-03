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Украина

Россияне накрыли огнем село на Харьковщине: есть жертвы

13:39 3 июня 2025
Село на Харьковщине россияне обстреляли из РСЗО, фото ОВА

Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область. По меньшей мере, два человека погибли и трое получили ранения в селе Чистоводовка Куньевской общины, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, россияне нанесли удар по населенному пункту, предварительно, с РСЗО. Количество пострадавших может быть больше, отметил Синегубов, потому что люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

Досталось и областному центру. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, был прилет вражеского FPV-дрона на выезде из Харькова, на границе города и области.

«На данную минуту информация о пострадавших не поступала» , — отметил он.

В результате сегодняшнего обстрела Сум выросло количество пострадавших до 25 человек, сообщили в горсовете. Трое детей и трое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Одна 40-летняя женщина скончалась в операционной.

Как сообщали «ФАКТЫ», россияне утром 3 июня ударили по Сумам из РСЗО с кассетами. Было 5 попаданий. Повреждены медицинские учреждения, автомобили и дома. Погибли и пострадали мирные жители.

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