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Россияне накрыли огнем село на Харьковщине: есть жертвы
Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область. По меньшей мере, два человека погибли и трое получили ранения в селе Чистоводовка Куньевской общины, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его данным, россияне нанесли удар по населенному пункту, предварительно, с РСЗО. Количество пострадавших может быть больше, отметил Синегубов, потому что люди продолжают обращаться за медицинской помощью.
Досталось и областному центру. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, был прилет вражеского FPV-дрона на выезде из Харькова, на границе города и области.
«На данную минуту информация о пострадавших не поступала» , — отметил он.
В результате сегодняшнего обстрела Сум выросло количество пострадавших до 25 человек, сообщили в горсовете. Трое детей и трое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Одна 40-летняя женщина скончалась в операционной.
Как сообщали «ФАКТЫ», россияне утром 3 июня ударили по Сумам из РСЗО с кассетами. Было 5 попаданий. Повреждены медицинские учреждения, автомобили и дома. Погибли и пострадали мирные жители.20
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