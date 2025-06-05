- 00:00 Чемпионы Европы забили пять мячей Мбаппе и компании и сыграют в финале Лиги наций: видеообзор матча
- 05.06 22:28 Модный цветок в букете: с какими растениями сочетать и как продлить жизнь композиции
- 05.06 22:01 Фантастически вкусный соус: простота приготовления и результат вас восхитят
- 05.06 21:31 Рождена звездой: отец Бейонсе вспоминает, как он это понял
- 05.06 21:02 Тля разрушает сад: простой способ избавиться от вредителей за копейки
- 05.06 20:35 Как бы ни было страшно на позициях — держался непоколебимо: командир миномета с Виннитчины погиб на Донецком направлении
- 05.06 20:07 Рыбный салат с булгуром: вкусно и диетично
- 05.06 19:57 «Россияне готовят удар. Есть информация, что это будет сегодня ночью»: нардеп Костенко поделился тревожной информацией спецслужб
- 05.06 19:54 Благодарность США и ни слова об Украине: Ломаченко объявил о завершении карьеры
- 05.06 19:46 Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений
- 05.06 19:31 Обязательно сделайте это с огурцами в начале июня: советы опытной огородницы
- 05.06 19:19 «Золотая» капуста: на рынке появился овощ нового урожая, стоит ли ожидать падения цен
В июне некоторые получат пенсионную надбавку за 3 месяца: кому повезет и почему
В первый месяц лета украинские пенсионеры уже традиционно получат возрастные надбавки от 300 до 570 гривен для тех, кому исполнятся 70,75 и 80 лет. Но в то же время другие пенсионеры могут рассчитывать на надбавку сразу за 3 месяца.
По данным РБК-Украина, речь идет о перерасчете пенсий работающим пенсионерам, который начал производиться еще в апреле. Однако из-за сроков подачи данных о зарплате подсчет и выплата увеличенных пенсий произойдут только в июне.
Под перерасчет пенсий подпадают только те работающие пенсионеры, которые на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или прошло не менее 2 лет с момента последнего перерасчета пенсий. При новом перерасчете будет использоваться новый размер зарплаты, который получает пенсионер, что приведет к росту пенсионных выплат. Кроме того, дополнительные выплаты будут выплачены также и за апрель-май, то есть рассчитанную по-новому пенсию работающие пенсионеры получат сразу за 3 месяца.
Всего по данным Министерства социальной политики пенсия будет пересчитана для 629 тысяч работающих украинских пенсионеров. Данные 2024-го года свидетельствуют, что повышение после перерасчета будет минимальным (в 2024 году размер повышения с учетом только страхового стажа составлял 86,24 гривен, а с учетом страхового стажа и заработной платы — 168,65 гривен).
Тем временем, как ранее писали «ФАКТЫ», в Украине новый вал пенсионных мошенничеств — пенсионерам якобы представители Пенсионного фонда предлагают пройти по телефону перерегистрацию для перерасчета пенсий за 2016−2018 годы. На деле же аферисты хотят получить доступ к карточным счетам пожилых людей и их сбережениям.241
Читайте нас в Facebook