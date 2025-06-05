В июне некоторые получат пенсионную надбавку за 3 месяца: кому повезет и почему

В первый месяц лета украинские пенсионеры уже традиционно получат возрастные надбавки от 300 до 570 гривен для тех, кому исполнятся 70,75 и 80 лет. Но в то же время другие пенсионеры могут рассчитывать на надбавку сразу за 3 месяца.

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По данным РБК-Украина, речь идет о перерасчете пенсий работающим пенсионерам, который начал производиться еще в апреле. Однако из-за сроков подачи данных о зарплате подсчет и выплата увеличенных пенсий произойдут только в июне.

Под перерасчет пенсий подпадают только те работающие пенсионеры, которые на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или прошло не менее 2 лет с момента последнего перерасчета пенсий. При новом перерасчете будет использоваться новый размер зарплаты, который получает пенсионер, что приведет к росту пенсионных выплат. Кроме того, дополнительные выплаты будут выплачены также и за апрель-май, то есть рассчитанную по-новому пенсию работающие пенсионеры получат сразу за 3 месяца.

Всего по данным Министерства социальной политики пенсия будет пересчитана для 629 тысяч работающих украинских пенсионеров. Данные 2024-го года свидетельствуют, что повышение после перерасчета будет минимальным (в 2024 году размер повышения с учетом только страхового стажа составлял 86,24 гривен, а с учетом страхового стажа и заработной платы — 168,65 гривен).

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Тем временем, как ранее писали «ФАКТЫ», в Украине новый вал пенсионных мошенничеств — пенсионерам якобы представители Пенсионного фонда предлагают пройти по телефону перерегистрацию для перерасчета пенсий за 2016−2018 годы. На деле же аферисты хотят получить доступ к карточным счетам пожилых людей и их сбережениям.

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