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Пенсии повысят в зависимости от даты рождения: кто и какие надбавки получит
Украинские пенсионеры, достигшие определенного возраста, могут рассчитывать на доплаты к пенсиям, получая так называемые «возрастные».
Как объясняет эксперт по пенсионным вопросам издания «На пенсии» Сергей Коробкин, выплаты лицам, достигшим 80 лет, были введены еще в апреле 2020 года. Впоследствии появилось повышение для людей 75−79 лет. Последними надбавки стали получать люди в возрасте 70−74 года — с октября 2022 года.
«Устанавливается повышение с даты, когда человек достигает определенного пенсионного возраста. Если 70 лет человеку исполнилось в середине месяца, то со дня рождения ему установят доплату только за пол месяца в размере примерно 150 грн. Если человеку исполняется 75 лет, то пенсия растет еще на 156 грн (вместо 300 грн устанавливают доплату в 456 грн). Когда человеку исполняется 80 лет, то пенсию увеличивают еще на 114 грн (вместо 456 устанавливают 570 грн)», — подчеркнул Сергей Коробкин.
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Помимо привязки к возрасту есть еще одно правило, без которого эта выплата не будет начисляться. И это — размер пенсии. Если выплата превышает 10340,35 грн, то доплату таким пенсионерам не начисляют.
Отметим, что в Украине 10,34 млн. пенсионеров получают выплаты от государства. Сейчас почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать — 2,8 млн. украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров — около 6257 грн. Для сравнения: средняя пенсия по стране — 5851 грн. (или 141 $).
Материал «Доплаты пенсионерам и техосмотр авто по новым ценам: что изменится для украинцев с 1 июня 2025 года» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Pixabay384
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