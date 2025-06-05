Как бы ни было страшно на позициях — держался непоколебимо: командир миномета с Виннитчины погиб на Донецком направлении

Еще один воин, воевавший за мир и свободу Украины, ушел в ряды Небесного войска. Он до последнего вздоха был верен украинскому народу… Владимиру Бычку навсегда 45, сообщает Теплицкий поселковый совет.

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«Владимир встал на защиту страны в июле 2022 года. Воевал в составе 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго на должности командира миномета стрелкового батальона».

У отважного бойца был хороший уровень мотивации к военной службе. Служил достойно и преданно, четко выполнял боевые задачи, всегда мог подставить плечо. А еще — пользовался авторитетом среди побратимов.

«Как бы ни было страшно на позициях — держался непоколебимо. Ведь дома его ждали дочка, сын, жена и мать… Не дождались…» — добавляют земляки.

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Жизнь бойца оборвалась 1 июня 2025 года. Произошло это во время выполнения боевого задания в районе села Редкодуб Краматорского района. Он погиб как воин, оставив после себя не только боль утраты, но и пример мужества, чести и самопожертвования.

Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели воина Дмитрия Наконечного в бою под Краматорском.

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