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Вражеский беспилотник попал в бронетранспортер: воин со Львовщины погиб в бою под Краматорском
В Солонковской громаде попрощались с защитником Дмитрием Наконечным. Он отдал свою жизнь за каждого из нас, за право жить в свободной и мирной Украине. В августе ему должно было исполниться 38 лет, сообщают в пресс-службе громады.
«Дмитрий служил в 5-й отдельной штурмовой Киевской бригаде, 2-м батальоне. Больше двух лет провел на фронте, защищая Украину от врага. Часто заходил к нам в сельский совет — искренний, спокойный, светлый… Таким и запомнится», — вспоминают о нем земляки.
Свой последний бой отважный воин принял 25 мая 2025 года. Произошло это во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Яблоновка Краматорского района Донецкой области. Вражеский беспилотник попал в бронетранспортер, в котором находился защитник. Он погиб мгновенно…
У павшего героя остались жена Ольга, две дочки — Ангелина и Дарина, мама — Екатерина Георгиевна… Отпели бойца в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове.
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