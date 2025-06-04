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Мечтал о дочке: на Донетчине в бою погиб машинист из Никополя
Родные, близкие, друзья, побратимы и неравнодушные жители Никополя провели в последний путь солдата Сергея Бондаренко. Отважному бойцу навеки 32, сообщают в городском совете:
«Сергей вырос в городе Марганец. Учился в Запорожском профессиональном лицее, где получил квалификацию „помощник машиниста тепловоза“. Некоторое время работал на железной дороге, позже женился и вместе с семьей переехал в Никополь. Здесь трудился на заводе ферросплавов. Сергей был высоким и сильным мужчиной, но в то же время спокойным и уравновешенным. Его любили за доброту, отзывчивость, ответственность и справедливость».
По словам земляков, Сергей любил жизнь, с радостью собирал друзей у себя дома. Особую любовь дарил сыну: играл с ним в футбол, учил водить машину. Мечтал о дочке… Но все планы уничтожила война.
3 июля 2024 года Сергей Бондарекно стал в защиту Украины. Служил водителем отделения связи батальона беспилотных систем. Побратимы знали его по позывному «Балу», уважали за надежность, человечность.
«26 мая 2025 года вблизи населенного пункта Торское Краматорского района Сергей погиб. Произошло это в результате вражеских артиллерийских обстрелов. У него остались мать, отец, жена и сын», — сообщили в городском совете.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в бою под Краматорском погиб воин со Львовщины Дмитрий Наконечной.
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