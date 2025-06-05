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В Украине отсутствует дефицит лекарств после начала реформы
На конференции «Аптеки Мира — 2025» директор исследовательской компании Proxima Research Сергей Ищенко представил аналитические итоги первых месяцев года и заявил — о серьезном дефиците лекарственных средств речь не идет.
По его словам, при внедрении инициативы по снижению цен на препараты наблюдалось временное проседание в наличии отдельных позиций, однако сейчас ситуация на рынке стабилизировалась.
«Перед тем, как заходил более дешевый товар, у нас была дефектура или дефицит, потому что аптеки „вымывали“ тот дорогой, распродавали, а только потом, чуть позже, заводили более дешевый препарат или препараты по сниженным ценам», — говорит Ищенко.
Уже в марте 2025 года рынок адаптировался к снижению цен, и сейчас обеспечение аптек соответствует спросу.
Отмечается, что снижение средневзвешенной стоимости лекарств «перечня 1» достигло 23−27%, что является прямым результатом согласованных действий между Минздравом, производителями и аптечными сетями. При этом объем рынка в денежном эквиваленте демонстрирует умеренный рост на фоне инфляции, а в упаковках — лишь незначительное уменьшение, обусловленное сокращением населения.
Ранее ФАКТЫ сообщали, что в открытом обращении представители фармацевтических предприятий Украины напомнили, что более 30 из них добровольно снизили цены на три сотни популярных наименований лекарств в среднем на 30%, что продемонстрировало готовность к реальным изменениям.57
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