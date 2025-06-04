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Остановка аптечного маркетинга: СНБО прервал схемы наценок, Минздрав открыл путь к прозрачным ценам
Весной 2025 года в Украине была остановлена практика так называемых маркетинговых платежей — фактической платы производителей за доступ к аптечной полке. Решение Совета национальной безопасности и обороны стало ответом на системную проблему: расходы на «маркетинг» закладывались в конечную цену препаратов и в итоге оплачивались пациентом, пишут «Українські новини».
«После введения временного запрета под председательством заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук начались межведомственные консультации. Целью было найти правовое и экономически обоснованное решение, реально снижающее цены, а не имитирующее регулирование», — говорится в материале.
Однако, как пишут «Українські новини», первоначальный правительственный проект вызвал критику со стороны экспертной среды.
«В частности, в нем в базу для расчета маркетинговых ограничений включались рецептурные препараты, хотя такие препараты по закону не подлежат маркетингу. Кроме того, процентные лимиты считались не от оптовой, а от розничной цены со всеми наценками дистрибьюторов и аптек. Это существенно завышало допустимые затраты и создавало риск сохранения статус-кво», — говорится в материале.
Реакция рынка, пишут «Українські новини», подтвердила сопротивление крупных аптечных сетей потере контроля над маркетинговыми бюджетами.
«Эти бюджеты использовались в качестве инструмента давления на производителей: препараты, которые не платили „вознаграждение“ сети, просто исчезали с полок. В публичном поле появились информационные материалы с критикой реформы, опубликованные в анонимных или слабо маркированных медиа», — сообщают «Українські новини».
Министерство здравоохранения предложило альтернативный подход. Ключевые элементы новой модели:
• Маркетинг разрешается только в отношении безрецептурных препаратов (OTC);
• Производители сами рассчитывают свой маркетинговый бюджет, исходя из объема продаж OTC-препаратов;
• Контроль осуществляется на уровне производителя, что значительно упрощает аудит и снижает риск злоупотреблений.
Для рецептурного сегмента предложена отдельная логика: фиксированные выплаты до 2% стоимости, которые могут покрывать обучение фармацевтов или обеспечение гарантированного наличия препарата. Это позволяет поддержать профессионализм и доступность, не стимулируя скрытую рекламу.
По оценкам аналитиков, новая модель — это первый за годы шаг к прозрачности в ценообразовании на лекарства. Она снижает теневые затраты, возвращает выбор производителям и дает пациенту доступ к более широкому перечню препаратов без маркетинговых накруток.
Как отмечают «Українські новини», в итоге речь идет не только о финансовом регулировании, но и об изменении принципов.
«Либо система работает в интересах пациента, и сейчас Минздрав и лично министр под атакой аптечных сетей придерживаются этой логики, либо рынок остается под контролем нескольких игроков, которые определяют не только цену, но и доступность лечения», — резюмируют «Українські новини».
Ранее сообщалось, что украинцы и производители лекарств настаивают на пациентоцентричной реформе аптечного рынка.
Фото Pixabay59
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