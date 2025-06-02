Украинцы и производители лекарств настаивают на пациентоцентричной реформе аптечного рынка

Украинские фармацевтические производители призвали власти урегулировать рынок и создать прозрачные правила ценообразования на лекарственные средства, после чего выступили с принципиальной позицией: реформа здравоохранения потеряет смысл, если в ее центре не окажется пациент. Эту позицию поддерживают также пациентские объединения, которые выступают за запрет фармацевтического маркетинга.

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В открытом обращении представители фармацевтических предприятий Украины напомнили, что более 30 из них добровольно снизили цены на три сотни популярных наименований лекарств в среднем на 30%, что продемонстрировало готовность к реальным изменениям. Отмечено, что производители поддерживают инициативу президента и правительства по доступности лекарств, однако без принятия ключевых решений пациенты не смогут ощутить обещанное облегчение.

«В условиях искаженной модели аптечного рынка пациенты снова оказались в уязвимом положении. Несмотря на снижение цен, многие препараты исчезли с аптечных полок. Причина — отсутствие прозрачных правил маркетинга и регулирования розничной наценки. Крупнейшие аптечные сети фактически блокируют доступ к более дешевым лекарствам, навязывая потребителю более дорогие аналоги с более высокой коммерческой выгодой», — подчеркивается в обращении.

За право «быть на полке» производитель вынужден платить до 12% стоимости лекарств, а в случае безрецептурных препаратов — эти расходы могут достигать +40%. В сочетании с 35% розничной наценкой это приводит к 75% подорожанию препарата для потребителя — каждого украинца.

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Это особенно бьет по самым уязвимым категориям населения — пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями, жителям отдаленных и прифронтовых районов. Ведь аптеки часто навязывают более дорогие аналоги, приносящие большую прибыль.

Из-за этого пациентские объединения Украины выступают за сохранение полного запрета на маркетинговые платежи, чтобы исключить их из звена ценообразования по крайней мере в обозримом будущем, а в идеале — окончательно.

«Маркетинговые контракты повышают стоимость абсолютно необоснованно и в итоге становятся проблемой для пациентов. Не столько для фармкомпаний, не столько еще для кого-то, а именно для пациентов», — заявлял в марте этого года Дмитрий Шерембей, председатель координационного совета благотворительной пациентской организации «100% Жизнь» и соучредитель БФ «Пациенты Украины».

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Производители, в свою очередь, считают, что возможен компромисс. Новый проект постановления от Минздрава, опубликованный Минздравом 26 мая 2025 года, предусматривает ограничение расходов на маркетинг и дифференциацию условий для рецептурных и безрецептурных лекарств. Этот шаг, по мнению участников рынка, возвращает реформу к ее первоочередной цели — защите прав пациента.

С целью поддержать этот компромиссный проект представители Ассоциации «Производители лекарств Украины» и Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности направили открытое письмо в Офис президента, правительству и ответственные регулирующие органы, в котором призвали не допускать восстановления аптечной монополии.

При этом представители пациентских организаций убеждены: возобновление практики «взносов за продвижение» в любом виде может привести к ее окончательной фиксации как составляющей стоимости препаратов — и значительно ухудшить доступность лекарств для населения.

«Все депутаты и чиновники, которые настаивают на немедленном возвращении маркетинговых платежей, по моему мнению, действуют в интересах аптечных монополий и ставят под угрозу жизнь миллионов пациентов. Маркетинговые контракты не могут быть возобновлены, пока мы не увидим, как механизмы нового закона влияют на доступность лекарств и цену. Этот процесс займет, по нашим оценкам, 1,5 года», — считает Дмитрий Шерембей.

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Напомним, 7 февраля 2025 года украинские фармпроизводители подписали Декларацию о взаимодействии по снижению и стабилизации цен на лекарственные средства. Документ стал свидетельством поддержки реформ, направленных на снижение стоимости лекарств и обеспечение доступа к качественному лечению. На 100 самых популярных препаратов цена была снижена с 1 марта 2025 года. Также с 1 января 2025 года был запущен регулятор цен на лекарства, а Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) начала осуществлять реимбурсацию лекарственных средств в рамках Программы медицинских гарантий, включая те, которые указаны в дополнительном перечне от 1 января 2025 года.

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