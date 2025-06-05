Убийство Портнова: испанские следователи опасаются влияния Медведчука и что может рассказать Филатов

Причиной, по которой испанская сторона не хочет сотрудничества с Украиной по делу об убийстве Андрея Портнова, может быть то влияние, которое все еще имеет группа Виктора Медведчука на судебную систему Украины.

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Известно, что Медведчук, даже после того, как формально отошел от власти, продолжал давить на судей из-за своих доверенных лиц из администрации нескольких президентов подряд. Одним из них был сам Андрей Портнов, представлявший интересы Медведчука в администрации Виктора Януковича. Через него шло как назначение судей, так и продвижение необходимых судебных решений.

Систему круговой поруки не сломала даже Революция Достоинства: нетрудно заметить, что все судебные власти Украины даже после побега Януковича оказались бессильны в своих попытках привлечь Портнова к уголовной ответственности. Да и хотели ли?

Как свидетельствуют публикации СМИ, в том числе расследование Дениса Бигуса, со сменой президента влияние Виктора Медведчука на судебную власть не уменьшилось. Прямо на место Андрея Портнова в администрацию Петра Порошенко пришел Сергей Филатов. Функционал у этого руководителя адвокатского объединения «Экво» остался таким же: расставлять нужные судейские кадры, продвигать нужные судейские решения. В том числе и в интересах самого Медведчука: так, судьи хозяйственного суда Ровенской области, подобранные Филатовым, в 2017 году отдали в собственность Медведчуку украинскую часть нефтепровода «Самара-Западное направление».

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К слову, к соглашению по нефтепроводу был привлечен партнер компании «Экво» Евгений Левицкий, с 2023 года находящийся в Великобритании. Известно, что в европейских странах находится и юрист Александр Зубрицкий, у которого есть опыт работы в администрации президента Украины в 2015—2019 годах.

А Сергей Филатов сейчас находится в Украине. В феврале правоохранители проводили следственные действия в фармацевтических компаниях «Дарница», «Фармак» и «Артериум», являющихся клиентами «Экво». Процесс расследования продолжается.

После завершения президентской каденции Петра Порошенко нефтепровод, ранее связанный с Виктором Медведчуком, был возвращен в государственную собственность. Также проведены следственные действия в помещениях Сергея Филатова и бывшей уполномоченной Антимонопольного комитета Украины Светланы Панаиотиди.

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Испанские полицейские, вероятно, опасаются, что судебные власти Украины в ее нынешнем состоянии способны саботировать любое следствие. При этом именно Филатов остается сегодня тем единственным, кто больше всего мог бы рассказать о схемах Медведчука и созданной им системе управления судами. Поэтому если испанская фемида будет проявлять интерес к этому адвокату — значит, испанское следствие однозначно склоняется к медведчуковской причастности к недавнему убийству.

Напомним, юрист Андрей Портнов был убит в Мадриде 21 мая. Он находился под санкциями США с декабря 2021 года, был внесен в санкционный список по так называемому акту Магнитского: туда попадают чиновники, причастные к нарушению прав человека и масштабной коррупции. В США он обвиняется в торговле влиянием на украинские суды.

После событий 2013−2014 годов Портнов покинул Украину и жил в Австрии. Во второй половине мая 2019 после победы Владимира Зеленского на выборах президента Портнов вернулся в Украину. В августе 2019 года СБУ закрыло дело о госизмене Портнова.

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