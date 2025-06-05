Обязательно сделайте это с огурцами в начале июня: советы опытной огородницы

Опытные огородники знают, что посеять огурцы — это только половина дела. Нужно знать, как ухаживать за ними, особенно в начале июня, когда уже есть первые правильные листики и огудина начинает плестись.

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Украинская фермерша в Instagram поделилась своим опытом. По ее словам, июнь это время для того, чтобы совершить самые главные действия с огурцами: пасынкование, полив, подкручивание, питание.

По ее словам, пасынковать огурцы лучше с утра. Нужно осмотреть каждый кустик, убрать все ненужные пасынки и оставить исключительно стебли с огурцами.

Чтобы овощ не лежал на земле, лучше подкрутить огурцы на опору. Тогда им будет куда расти и за что держаться.

Пасынковать нужно через куст. На тех кустах, где пасынки остались, их нужно прищепить. Это нужно сделать для того, чтобы был больший урожай.

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Пасынковать и поливать огурцы нужно раз в три дня. Подкармливать растения следует раз в неделю. Хорошо, чтобы эта процедура совпадала с поливом.

Раньше мы рассказывали, на какую глубину и когда лучше сеять огурцы, чтобы урожай только радовал.

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