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Обязательно сделайте это с огурцами в начале июня: советы опытной огородницы
Опытные огородники знают, что посеять огурцы — это только половина дела. Нужно знать, как ухаживать за ними, особенно в начале июня, когда уже есть первые правильные листики и огудина начинает плестись.
Украинская фермерша в Instagram поделилась своим опытом. По ее словам, июнь это время для того, чтобы совершить самые главные действия с огурцами: пасынкование, полив, подкручивание, питание.
По ее словам, пасынковать огурцы лучше с утра. Нужно осмотреть каждый кустик, убрать все ненужные пасынки и оставить исключительно стебли с огурцами.
Чтобы овощ не лежал на земле, лучше подкрутить огурцы на опору. Тогда им будет куда расти и за что держаться.
Пасынковать нужно через куст. На тех кустах, где пасынки остались, их нужно прищепить. Это нужно сделать для того, чтобы был больший урожай.
Пасынковать и поливать огурцы нужно раз в три дня. Подкармливать растения следует раз в неделю. Хорошо, чтобы эта процедура совпадала с поливом.
Раньше мы рассказывали, на какую глубину и когда лучше сеять огурцы, чтобы урожай только радовал.93
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