Посев огурцов: на какую глубину и когда лучше сеять, чтобы урожай только радовал

Огурцы являются одними из самых популярных овощей. Если вы хотите наслаждаться обильными урожаями, следует знать принципы их выращивания. Узнайте, как правильно сеять огурцы и что делать, чтобы обеспечить им идеальные условия для роста.

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Огурцы высевают непосредственно в почву, когда почва уже достаточно прогрелась, — обычно во второй половине мая, когда темпер — более простой метод, поскольку он устраняет стресс, связанный с пересадкой. Огурцы, посеянные непосредственно в почву, обычно развивают более крепкую корневую систему, что приводит к лучшей устойчивости растений к неблагоприятным условиям.

Выбирая место для выращивания огурцов, соблюдайте следующие правила:

солнечный свет — огурцам требуется не менее 6 часов полного солнца в день;

защита от ветра — сильные порывы ветра могут повредить нежные побеги и листья;

пространство — огурцам нужно много места для роста.

Хорошим решением является выращивание огурцов на опорах, которые не только экономят место, но и улучшают циркуляцию воздуха вокруг растений, уменьшая риск грибковых заболеваний.

Огурцы имеют высокие требования к почве. Идеальная почва для этих овощей должна быть:

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гумусной и плодородной — богатой органическими веществами;

водопроницаемой — слишком тяжелый, глинистый грунт вызывает гниение корней;

с соответствующим pH — от слабокислого до нейтрального (pH 6,0−7,0);

теплой — огурцы плохо растут в холодной почве.

Перед посевом огурцов обогащайте грунт компостом или хорошо перепревшим навозом (примерно 4−5 кг на квадратный метр).

Глубина посева огурцов должна быть около 1,5−2 см. Если посеять слишком мелко, семена могут высохнуть, а если посеять слишком глубоко, могут возникнуть проблемы с прорастанием. Семена огурцов прорастают относительно быстро — обычно через 5−10 дней в зависимости от температуры. Правильное расстояние между растениями обеспечивает им доступ к свету и питательным веществам. При посеве огурцов оставляйте около 15 см между растениями и 80−120 см между рядами. Слишком густой посев может привести к повышенному риску грибковых заболеваний, особенно во влажные годы. После посева огурцов необходим уход, чтобы обеспечить молодым растениям оптимальные условия роста.

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Огурцы нуждаются в регулярном поливе — их поверхностная корневая система не может поглощать воду из более глубоких слоев почвы. Поливайте обильно, но не слишком часто, желательно утром. Избегайте опрыскивания листьев, что может способствовать развитию болезней. Оптимально поливать у основания растений.

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