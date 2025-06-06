Чемпионы Европы забили пять мячей Мбаппе и компании и сыграют в финале Лиги наций: видеообзор матча

В четверг, 5 июня, на «МХП Арена» в Штугарте определился второй финалист Лиги наций, который в решающем матче турнира составит компанию сборной Португалии, сенсационно обыгравшей накануне в Мюнхене немцев. Им по итогам невероятного поединка с девятью голами стала команда Испании, завоевавшая «золото» Евро-2024.

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Лига наций. ½ финала



Испания — Франция — 5:4 (Н. Уильямс, 22, Мерино, 25, Ямаль, 54, с пенальти, 67, Педри, 55 — Мбаппе, 59, с пенальти, Шерки, 79, Вивиан, 84, в свои ворота, Коло Муани, 90+3).

Таким образом, в поединке за третье место в воскресенье, 8 июня (Штутгарт, 16:00), сыграют Германия и Франция, а в финале турнира в этот же день (Мюнхен, 22:00) сразятся Португалия и Испания. 40-летний Криштиану Роналду против 17-летнего Ламина Ямаля.

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В любом случае, победитель решающего матча станет двукратным чемпионом Лиги наций, поскольку в 2019-м турнир выиграла Португалия (в финале с Нидерландами — 1:0), в 2021-м — Франция (с Испанией — 2:1) и в 2023-м — Испания (с Хорватией 0:0 в игровое время и 5:4 в серии пенальти).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины не смогла пробиться в элитный дивизион Лиги наций.

Фото LaPresse



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