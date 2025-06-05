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Криштиану Роналду «похоронил» в Мюнхене Германию и вывел Португалию в финал Лиги наций: видеообзор матча
В среду, 4 июня, на «Альянц Арене» в Мюнхене, где в прошлую субботу состоялся исторический финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер» (5:0), был сыгран первый полуфинал Лиги наций, которую в 2023-м выиграла сборная Испании. 40-летний Криштиану Роналду, проводивший 220-й матч за сборную Португалии, принес своей команде первую за 25 лет победу над Германией (937-й гол в карьере!) и лишил хозяев «финала четырех» шанса впервые выиграть турнир.
Лига наций. ½ финала
Германия — Португалия — 1:2 (Вирц, 48 — Консейсау, 63, Криштиану Роналду, 68).
Во втором полуфинале Лиге наций в четверг, 5 июня, в Штутгарте сыграют Испания и Франция. Поединки за третье место (Штутгарт, 16:00) и финал турнира (Мюнхен, 22:00) состоятся в воскресенье, 8 июня.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины не смогла пробиться в элитный дивизион Лиги наций.
Фото record. pt
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