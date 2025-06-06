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Высадка низкорослых томатов «Мицено» в открытую почву: аграрий дал несколько важных советов

11:46 6 июня 2025
Валерий показал, как высаживает томаты в грунт, фото скриншот видео

Аграрий из города Ирпень Валерий, рассказавший об удобрениях для помидоров, сейчас проводит важную работу на даче. Фермер высаживает великолепные низкорослые томаты «Мицено» в открытый грунт на грядке.

По его словам, рассаде 40 дней. После посева она выращивалась в небольших горшках объемом 180 мл. Это маленькие горшки, особенно если выращивать в жаркую погоду, поскольку рассада может быстро пересохнуть.

В то же время аграрий делает ставку на то, что кусты томатов будут хорошо развиваться и займут всю поверхность небольшой грядки. В таком случае они будут получать все необходимые вещества из почвы.

Еще одно ноу-хау от агрария: сажать томаты он будет глубоко в землю — из-за небольших горшков у рассады оказалась не очень развитая корневая система. А благодаря глубокой посадке есть возможность ее увеличить.

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Кроме того, в лунку при посадке огородник ничего не кладет — ведь почва в подготовленной грядке очень плодородная.

После высадки томатов Валерий поливает рассаду специальным раствором, в состав которого входит укоренитель «Фертирут плюс» — 20 г и удобрение «13:40:13» с повышенным содержанием фосфора. Именно фосфор поможет рассаде хорошо развиваться и набрать зеленую массу.

«Благодаря укоренителям в составе удобрения мы активируем создание новых корешков на стеблях, которые углубили под землю» , — объясняет аграрий.

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После этого аграрий переходит к мульчированию.

Раньше «ФАКТЫ» писали, что делать, чтобы на огороде не гнили кабачки.

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