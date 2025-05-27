- 27.05 22:33 Новым главным тренером «Шахтера» назначен скандальный экс-футболист «Барселоны» с двумя судимостями
- 27.05 22:28 Цветы для подарка: выбирайте так же, как фрукты и ягоды
- 27.05 22:00 Вяленая спаржа — мечта королей: этот рецепт удивит вас легкостью в воплощении
- 27.05 21:31 Дженнифер Лопес могут заставить заплатить более 1 миллиона долларов за ее фотографии
- 27.05 21:02 Чем подкармливать огурцы для обильного урожая: лучшие домашние удобрения
- 27.05 20:35 Всю жизнь мечтал быть танкистом: защитник из Харьковщины скончался после тяжелых ранений
- 27.05 20:08 Сытный суп с мясными шариками — простой и вкусный рецепт
- 27.05 19:55 Овну — Звезда, Деве — Мир, а Рыбам — Колесница: Таро-прогноз на среду, 28 мая
- 27.05 19:45 Летом Сумы оккупируют? — эксперт обратил внимание на важную деталь
- 27.05 19:21 Массированные атаки путина — попытка посеять панику: эксперт об ударах россии
- 27.05 19:02 Специальный посланник Трампа Кит Келлог назвал место встречи Зеленского и путина
- 27.05 18:56 Новые ощущения: популярная актриса покинула комедийный сериал
Соседи точно будут завидовать: чем подкармливать помидоры, чтобы плоды были рекордного веса
Для многих дачников выращивание помидоров является одним из самых больших вызовов в мае, ведь переменчивая погода иногда мешает тому, чтобы дачники получали вкусные и сочные плоды.
Об этом пишет Styler.
Впрочем, чтобы помидоры хорошо росли и давали вкусные сочные плоды, необходимо их вовремя пикировать и обеспечить необходимым питанием.
Рассаду, которую пересадили в большие емкости или непосредственно в открытый грунт, нужно поддержать азотными удобрениями, способствующими формированию прочной корневой системы и активному росту листьев.
Например, подойдет такой раствор: на ведро воды добавить 1 столовую ложку нашатырного спирта или 10−15 г карбамида (мочевины). Хорошо перемешать. Поливать под корень помидоры раз в неделю.
Если после такой подкормки листья растут активно, а плоды появляются вовремя, значит, растение получает все необходимое.
После высадки рассады в открытую почву подкормить томаты можно и натуральными средствами. Такое дополнительное питание будет уместно для помидоров.
Настой можно приготовить из коровяка (1 часть коровяка развести в 10 частях воды) или птичьего помета (1 часть помета на 20 частей воды). Это богатый источник азота и микроэлементов.
Подойдет также настой крапивы — измельченные стебли и листья залить теплой водой до двух третей объема, накрыть крышкой и настаивать 14 дней.
Перед поливом растений добавить в ведро с настоем крапивы стакан древесной золы — это обеспечит помидоры кальцием и другими полезными веществами.
Также важно не забывать о подкормках на этапе закладки бутонов. В период цветения томатам требуются фосфор и калий — основные элементы для формирования цветов и последующего формирования плодов.
Подойдет раствор суперфосфата (развести 20 грамм удобрения на ведро воды) или сульфата калия (10−15 грамм на ведро).
Можно использовать дрожжевой раствор — в ведре теплой воды растворить пакетик дрожжей и 1 столовую ложку сахара, дать настояться 2 часа. Поливать растения под корень этим раствором раз в 10 дней, чтобы активизировать процессы цветения и повысить урожайность.
Когда на помидорах появляются завязи плодов, растения нуждаются в кальции и калии для правильного развития плодов и улучшения их вкуса. Поможет настой из древесной золы: залить 1 стакан золы ведром воды и оставить настаиваться сутки.
Можно также развести 15 г монофосфата калия в ведре воды для быстрого усвоения растениями.
Подкармливать помидоры такими растворами раз в две недели, чередуя органические и минеральные удобрения для поддержания баланса питательных веществ.
Также предлагаем рассказ агрария из города Ирпень о том, какие факторы заставляют растения бороться за свое выживание, и «сбрасывать» плоды, которые им кажутся «лишними».
2281
Читайте также: Томаты, которые растут сами: проверенные методы ухода и подкормки помидоров после высадки в почву
Читайте нас в Facebook