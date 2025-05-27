Соседи точно будут завидовать: чем подкармливать помидоры, чтобы плоды были рекордного веса

Для многих дачников выращивание помидоров является одним из самых больших вызовов в мае, ведь переменчивая погода иногда мешает тому, чтобы дачники получали вкусные и сочные плоды.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом пишет Styler.

Впрочем, чтобы помидоры хорошо росли и давали вкусные сочные плоды, необходимо их вовремя пикировать и обеспечить необходимым питанием.

Рассаду, которую пересадили в большие емкости или непосредственно в открытый грунт, нужно поддержать азотными удобрениями, способствующими формированию прочной корневой системы и активному росту листьев.

РЕКЛАМА

Например, подойдет такой раствор: на ведро воды добавить 1 столовую ложку нашатырного спирта или 10−15 г карбамида (мочевины). Хорошо перемешать. Поливать под корень помидоры раз в неделю.

Если после такой подкормки листья растут активно, а плоды появляются вовремя, значит, растение получает все необходимое.

После высадки рассады в открытую почву подкормить томаты можно и натуральными средствами. Такое дополнительное питание будет уместно для помидоров.

РЕКЛАМА

Настой можно приготовить из коровяка (1 часть коровяка развести в 10 частях воды) или птичьего помета (1 часть помета на 20 частей воды). Это богатый источник азота и микроэлементов.

Подойдет также настой крапивы — измельченные стебли и листья залить теплой водой до двух третей объема, накрыть крышкой и настаивать 14 дней.

Перед поливом растений добавить в ведро с настоем крапивы стакан древесной золы — это обеспечит помидоры кальцием и другими полезными веществами.

Также важно не забывать о подкормках на этапе закладки бутонов. В период цветения томатам требуются фосфор и калий — основные элементы для формирования цветов и последующего формирования плодов.

Подойдет раствор суперфосфата (развести 20 грамм удобрения на ведро воды) или сульфата калия (10−15 грамм на ведро).

РЕКЛАМА

Можно использовать дрожжевой раствор — в ведре теплой воды растворить пакетик дрожжей и 1 столовую ложку сахара, дать настояться 2 часа. Поливать растения под корень этим раствором раз в 10 дней, чтобы активизировать процессы цветения и повысить урожайность.

Когда на помидорах появляются завязи плодов, растения нуждаются в кальции и калии для правильного развития плодов и улучшения их вкуса. Поможет настой из древесной золы: залить 1 стакан золы ведром воды и оставить настаиваться сутки.

Можно также развести 15 г монофосфата калия в ведре воды для быстрого усвоения растениями.

Подкармливать помидоры такими растворами раз в две недели, чередуя органические и минеральные удобрения для поддержания баланса питательных веществ.

Также предлагаем рассказ агрария из города Ирпень о том, какие факторы заставляют растения бороться за свое выживание, и «сбрасывать» плоды, которые им кажутся «лишними».

2281

Читайте нас в Facebook