Что делать, когда кабачки желтеют и не растут: проверенные советы

Каждое лето кабачки становятся одним из самых популярных овощей чуть ли не на каждой кухне, особенно когда их выращивать в шинах, как советует аграрий из Харькова. Однако иногда урожай может оказаться перед угрозой: растения могут желтеть и увядать. Как предотвратить это, рассказывает Gazeta.ua.

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Также причиной проблемы может быть перенасыщение растений влагой, поэтому следует снизить интенсивность полива. Еще одной причиной порчи овощей может быть то, что растение не проветривается. В таком случае из кустов нужно удалить старые листья, которые загущают их.

Иногда дачники жалуются, что кабачки не только начинают гнить, но вообще не растут грядцы. Обычно это происходит из-за понижения температуры. Если температура падает до +10+12°С, растение замедляется в росте.

В таком случае кабачки следует прикормить во время завязывания плодов. Для этого есть ряд натуральных средств. К примеру, настойка из пепла. Она содержит большое количество калия, который полезен растениям. Золу можно использовать и в сухом виде — по стакану на один куст. После этого кабачки следует хорошо полить.

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Также опытные садоводы советуют защищать листья кабачка коллоидной серой. 50 г вещества нужно развести на 10 литров воды. Листья также можно обрабатывать 1% бордоской жидкостью. Для этого нужно развести в 10 литрах воды 100 грамм медного купороса и 100 грамм негашеной извести.

Также можно применять советы от опытной дачницы из Николаева.

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Также напомним, что известная блоггерша «Огородница из Одессы» советует спасать томаты с помощью … аспирина. Таким образом она спасает помидоры от гнили и плесени, и укрепляет иммунитет растений.

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