41.19 / 41.75 46.98 / 47.71
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Что делать, когда кабачки желтеют и не растут: проверенные советы

10:57 2 июня 2025
Что делать, когда кабачки желтеют и не растут - Фото: rivne1.tv

Каждое лето кабачки становятся одним из самых популярных овощей чуть ли не на каждой кухне, особенно когда их выращивать в шинах, как советует аграрий из Харькова. Однако иногда урожай может оказаться перед угрозой: растения могут желтеть и увядать. Как предотвратить это, рассказывает Gazeta.ua.

Также причиной проблемы может быть перенасыщение растений влагой, поэтому следует снизить интенсивность полива. Еще одной причиной порчи овощей может быть то, что растение не проветривается. В таком случае из кустов нужно удалить старые листья, которые загущают их.

Иногда дачники жалуются, что кабачки не только начинают гнить, но вообще не растут грядцы. Обычно это происходит из-за понижения температуры. Если температура падает до +10+12°С, растение замедляется в росте.

В таком случае кабачки следует прикормить во время завязывания плодов. Для этого есть ряд натуральных средств. К примеру, настойка из пепла. Она содержит большое количество калия, который полезен растениям. Золу можно использовать и в сухом виде — по стакану на один куст. После этого кабачки следует хорошо полить.

РЕКЛАМА

Также опытные садоводы советуют защищать листья кабачка коллоидной серой. 50 г вещества нужно развести на 10 литров воды. Листья также можно обрабатывать 1% бордоской жидкостью. Для этого нужно развести в 10 литрах воды 100 грамм медного купороса и 100 грамм негашеной извести.

Также можно применять советы от опытной дачницы из Николаева.

РЕКЛАМА

Также напомним, что известная блоггерша «Огородница из Одессы» советует спасать томаты с помощью … аспирина. Таким образом она спасает помидоры от гнили и плесени, и укрепляет иммунитет растений.

99

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на июнь 2025 года от мольфара Макса Гордеева

Гороскоп от мольфара на июнь: Ракам — эмоциональное обновление, Рыбам — семейный уют, а Девам — профессиональный рост

Baba Vanga

Предсказание Бабы Ванги на июнь 2025 года: какие изменения могут потрясти мир

голубика

Посыпьте этим голубику — и щедрого урожая просто не избежать

Оливковое масло

Оливковое масло имеет горький вкус: эксперты объяснили, нормально ли это

Следующий материал
Новости партнеров