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Наводили удары по Днепру: СБУ задержала двух агентов врага
Контрразведка Службы безопасности задержала очередных российских агентов, корректировавших воздушные атаки рф в Днепропетровской области.
По информации спецслужбы, фигуранты были завербованы через телеграмм, когда искали «быстрых заработков». Они действовали порознь, но имели одного общего куратора. Его личность уже установлена сотрудниками СБУ.
Одним из задержанных является 47-летний бывший работник местного оборонного предприятия, который по заказу фсб искал боевые позиции зенитно-ракетных и радиолокационных комплексов ВСУ.
Также предатель передавал оккупантам координаты пунктов базирования ремонтных баз и других логистических центров Сил обороны.
Еще один злоумышленник — 54-летний охранник автостоянки в Днепре. По поручению россиян он объезжал окраины города, где пытался выявить позиции противовоздушной обороны ВСУ.
Кроме разведвылазок, фигурант выспрашивал нужную информацию у знакомых во время разговоров на бытовые темы.
При обысках у задержанных изъяты телефоны с подтверждениями работы на рф.
Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, на днях СБУ задержала шестерых поджигателей в 4 регионах Украины.39
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