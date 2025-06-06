Наводили удары по Днепру: СБУ задержала двух агентов врага

Контрразведка Службы безопасности задержала очередных российских агентов, корректировавших воздушные атаки рф в Днепропетровской области.

По информации спецслужбы, фигуранты были завербованы через телеграмм, когда искали «быстрых заработков». Они действовали порознь, но имели одного общего куратора. Его личность уже установлена сотрудниками СБУ.

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Одним из задержанных является 47-летний бывший работник местного оборонного предприятия, который по заказу фсб искал боевые позиции зенитно-ракетных и радиолокационных комплексов ВСУ.

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Также предатель передавал оккупантам координаты пунктов базирования ремонтных баз и других логистических центров Сил обороны.

Еще один злоумышленник — 54-летний охранник автостоянки в Днепре. По поручению россиян он объезжал окраины города, где пытался выявить позиции противовоздушной обороны ВСУ.

Кроме разведвылазок, фигурант выспрашивал нужную информацию у знакомых во время разговоров на бытовые темы.

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При обысках у задержанных изъяты телефоны с подтверждениями работы на рф.

Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на днях СБУ задержала шестерых поджигателей в 4 регионах Украины.

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