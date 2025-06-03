СБУ задержала российского «крота» в штурмовой бригаде Нацгвардии

В Харькове Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента.

По данным спецслужбы, фигурантом оказался 42-летний местный мобилизованный, проходивший службу в штурмовой бригаде Нацгвардии.

ВІДЕО ДНЯ

Агент корректировал воздушные атаки рф по локациям «своего» подразделения. Будучи командиром взвода, он «сливал» оккупантам координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов воинской части, где проходил службу.

Предатель также должен был передать куратору списки офицеров бригады и ее численность от роты до батальона.

РЕКЛАМА

После передачи разведданных россияне обещали агенту организовать его «эвакуацию» в россию через линию фронта на Харьковском направлении.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили «крота» и задержали его. У задержанного изъяли телефон с поличным.

По данным следствия, фигурант по собственной инициативе вышел на российскую спецслужбу через своих родственников — бывших российских военных, проживающих в россии.

РЕКЛАМА

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Предатель находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, на днях СБУ задержала шестерых поджигателей в 4 регионах Украины. Российские агенты занимались поджогами энергообъектов «Укрзалізниці» и автомобилей ВСУ.

РЕКЛАМА

260

Читайте нас в Facebook