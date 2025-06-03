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СБУ задержала российского «крота» в штурмовой бригаде Нацгвардии
В Харькове Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента.
По данным спецслужбы, фигурантом оказался 42-летний местный мобилизованный, проходивший службу в штурмовой бригаде Нацгвардии.
Агент корректировал воздушные атаки рф по локациям «своего» подразделения. Будучи командиром взвода, он «сливал» оккупантам координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов воинской части, где проходил службу.
Предатель также должен был передать куратору списки офицеров бригады и ее численность от роты до батальона.
После передачи разведданных россияне обещали агенту организовать его «эвакуацию» в россию через линию фронта на Харьковском направлении.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили «крота» и задержали его. У задержанного изъяли телефон с поличным.
По данным следствия, фигурант по собственной инициативе вышел на российскую спецслужбу через своих родственников — бывших российских военных, проживающих в россии.
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Предатель находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, на днях СБУ задержала шестерых поджигателей в 4 регионах Украины. Российские агенты занимались поджогами энергообъектов «Укрзалізниці» и автомобилей ВСУ.260
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