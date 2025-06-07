ПФУ впервые в «плюсе»: Пенсионный фонд получил «прибыль» за 2024 год в 6 миллиардов гривен

В то время как активно дискутируется вопрос о необходимости увеличения минимальной пенсии (что украинцам обещают пока до 2859 гривен и то в 2028-м), в ПФУ отчитались об остатках в 6 млрд грн после 2024 года. В некотором смысле, Пенсионный фонд Украины получил «прибыль», к тому же обошелся без дополнительного финансирования.

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Такие данные опубликовал Пенсионный фонд Украины в своем отчете за 2024-й год. Впервые за длительный срок на протяжении 2024 года Пенсионный фонд не получал из госбюджета средств на покрытие возникшего дефицита, — напомним, в 2023-м это были 26,5 млрд грн.

В 2024-м году общая сумма доходов составила 860,7 млрд грн, а расходов было 854,5 млрд грн, то есть на конец года на счетах ПФУ остались 6 млрд 193 млн грн. Выйти в профицит без дополнительных денег из госбюджета удалось в частности благодаря уменьшению расходов на пенсионное обеспечение — они составляли 477,2 млрд грн вместо 502,9 млрд грн, запланированных в бюджете.

Достигнуть этого, как заметили в Telegram-канале «Что с экономикой», в ПФУ смогли за счет снижения числа пенсионеров в 2024-м году на 173 тыс. человек — до 10,3 млн, и экономии на размере пенсии. Так, минимальная пенсионная выплата осталась прежней — 2361 гривня, а ее средний размер вырос в 2024-м году на 7,5% - до 5789 гривен (сейчас 6341 гривня), тогда как в 2023-м рост был на 16,5%.

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При этом, по данным Пенсионного фонда, в Украине насчитывается 8,84 млн наемных работников, из которых только 15% получают зарплату меньше минимальной в 8000 гривен (в 2022 было более 23%), 45,2% получают от 20 до 120 тыс. грн, а 3,2% имеют зарплату более 120 тыс. грн.

Также, по данным ПФУ, в течение 2024 года легализовали 77,1 тыс. рабочих мест, что принесло дополнительные поступления от ЕСВ в размере 136,6 млн грн.

Тем временем нардепы посчитали, что для значительного роста минимальной пенсии хотя бы до 4000 гривен в месяц, ПФУ понадобятся 26,2 млрд грн ежегодно.

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