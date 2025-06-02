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Деньги

Части пенсионеров планируют увеличить пенсии почти на 500 гривен: кому «повезет»

16:54 2 июня 2025
Кому увеличат пенсии на 500 гривен в Украине

Помимо возможности получить «возрастные» надбавки в июне, для пенсионеров появилась еще одна хорошая новость: минимальную пенсию могут увеличить. Такой рост предусмотрен в Письме, которое Министерство финансов в рамках подготовки проекта бюджета на следующий год разослало распорядителям бюджетных средств, пишет OBOZ.UA.

В Украине в 2025 году минимальная пенсия не изменилась и ее размер составляет 2361 грн. При этом реальный прожиточный минимум (стоимость потребительской корзины) для пенсионера на февраль этого года составляет 6 685,45 грн. Даже украинцы со средней пенсией получают меньше, чем нужно для обеспечения физиологических базовых потребностей.

Как планируют увеличивать минимальную пенсию в Украине:
в 2026-м — 2 564 грн;
в 2027-м — 2 715 грн;
в 2028-м — 2 859 грн.

То есть с 2024-го по 2028-й минимальная пенсия в Украине вырастет на 498 грн. Но, конечно, трудно спрогнозировать, какой будет за это время инфляция, поэтому необходима комплексная система помощи пенсионерам.

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Отметим, что в Украине 10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства. Сейчас почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать — 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров — около 6257 грн. Для сравнения: средняя пенсия по стране — 5851 грн, или 141 доллар США.

Напомним, что в Украине выросла средняя зарплата, что должно в дальнейшем привести к росту пенсий.

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