Хочет, чтобы голодал весь мир: зачем россия разрушает агропромышленный комплекс Украины

Президент рф путин ведет целенаправленную кампанию по уничтожению украинского агросектора. кремль ставит под угрозу поставки продовольствия в глобальном масштабе. Как сообщает The Times, российские атаки на зерновую инфраструктуру Украины систематические и стратегические, а с июля 2023 года кремль нанес сотни ударов по портовой инфраструктуре, что серьезно нарушило экспорт продукции.

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Украина, которая до войны обеспечивала около 12% мировых поставок пшеницы, сейчас сталкивается с огромными потерями урожая, сокращением посевных площадей и экономическими трудностями. россия не только блокирует экспорт украинского зерна, но и похищает его с временно оккупированных территорий.

Специалисты Международного научного центра имени Вудро Вильсона предупреждают, что более миллиона гектаров сельскохозяйственных земель на юге Украины могут стать непригодными из-за отсутствия водоснабжения. В то же время Всемирная продовольственная программа ООН сообщает о серьезных проблемах с продовольствием в регионах, приближенных к линии фронта.

Издание отмечает, что вместо введения тарифов на украинское зерно страны Европейского Союза должны рассмотреть возможность использования 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», россия использует свой теневой флот для военных целей.

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