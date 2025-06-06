- 20:45 «Григорий Сковорода писал: „Из всех потерь потеря времени — самая тяжелая“», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 20:33 Несмотря на полученные ранения, возвращался в строй: дрон-камикадзе убил солдата с Сумщины
- 20:09 Страна нуждается в качественном и постоянном аудите экономической ситуации — Пелюковский
- 20:09 Готовим домашнюю пиццу: порадуйте детей на летних каникулах
- 19:54 Близнецам — «Солнце», Тельцам — «Колесо Фортуны», а Весам — «Король Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 7 июня
- 19:51 Тревожные знаки: почему в мире все чаще вспоминают пророчества о Третьей мировой войне
- 19:45 Без КНДР в рф уже не могут? На передовой засветились сразу 2 новых вида оружия из Северной Кореи, в чем тут странность
- 19:20 17 тысяч семей обзавелись квартирами через «єОселю»: о чем следует знать, на какую сумму можно рассчитывать и сколько потребуется внести самим
- 19:18 Часть украинцев может получить помощь в размере 1 тысячи долларов
- 18:59 Сделайте это обязательно с малиной, чтобы не потерять урожай
- 18:50 Себя за это ненавижу: Холостяк Никита Добрынин обратился к сети
- 18:21 Спрос больше предложения: вырастет ли курс доллара к середине июня
Тревожные знаки: почему в мире все чаще вспоминают пророчества о Третьей мировой войне
Четыре известных прорицателя — Нострадамус, Баба Ванга, бразильский «Живой Нострадамус» Атос Саломе и британский гипнотерапевт Николас Аужула — в разное время предусмотрели глобальный конфликт, который должен разразиться в конце 2025 года.
Об этом пишет известное британское издание.
Одно из пророчеств совершил Нострадамус. Он якобы написал, что в 2025 году Британию ждет жестокая война, в которой враги придут «и изнутри, и извне».
Болгарская ясновидящая Ванга также говорила о «великой войне», которая «разорит Европу».
Бразилец Атос Саломе, которого называют «Живым Нострадамусом», заявил, что Третья мировая будет «войной не только людей, но и машин». Он намекает на то, что искусственный интеллект и автономное оружие играют ключевую роль в будущем конфликте.
Британский гипнотерапевт Николас Аужула идет еще дальше: по его словам, 2025 год станет временем, когда мир забудет о сострадании. Он предсказывает всплеск насилия на религиозной и национальной почве, а также считает, что катастрофа может начаться уже этим летом, пишет Daily Mail.
Какие еще угрозы могут обрушиться на свет в 2025 году
В японской туриндустрии зафиксирована беспрецедентная волна отмены поездок. Причиной стал комикс Рио Тацуки «Будущее я видела», где упоминается возможная катастрофа 5 июля 2025 года. Работа Тацуки, предсказавшая землетрясение в 2011 году, снова стала поводом к тревоге. На это речь идет о подводном разломе между Японией и Филиппинами, способным вызвать цунами втрое мощнее событий Тохок. Как отмечают в одной из туркомпаний, большинство клиентов переносят визиты, открыто ссылаясь на мангу. По данным аналитиков, спрос на туры в страну упал вдвое.
В то же время история знает множество случаев, когда мистические предсказания использовались для манипуляции общественным мнением. Это означает, что паниковать пока рано.
Ранее «ФАКТЫ» писали, какое предсказание Бабы Ванги на 2025 год уже сбылось.68
Читайте нас в Facebook
Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений