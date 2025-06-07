Горячий воздух с Балкан усилит жару в Украине: кто на выходных будет изнывать от + 40 и кого зальют ливни

Метеоролог Игорь Кибальчич, ранее предупреждавший об усилении жары в Украине и осадках, уточнил прогноз погоды в выходные дни, 7 и 8 июня.

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«В результате поступления жаркой воздушной массы из районов Балканского полуострова и Турции, в ближайшие двое суток произойдет существенное повышение температуры воздуха по всей территории Украины. Наиболее высокие показатели будут фиксироваться в южных, центральных и восточных регионах, а в западной и северной частях прогнозируются грозовые ливни, которые местами могут сопровождаться шквалистыми порывами ветра и градом. Также существенно возрастет уровень пожарной опасности в лесных экосистемах», — отметил метеоролог.

Суббота, 7 июня:

В западных областях ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза, днем пройдут кратковременные дожди, местами возможны сильные ливни, град и шквалы 17 — 22 м/с. Ветер преимущественно южного направления, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью будет +15…+20 °С, днем +28…+33 °С, в Волынской области +23…+28 °С.

В северных регионах Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем местами возможны сильные ливни, град и шквалы 17 — 22 м/с. Ветер южный/юго-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +16…+21 °С, днем +27…+32 °С.

В центральных областях ожидается жаркая погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21°С, днем +29…+34°С.

В южной части страны и Крыму в течение суток прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью переменные направления, днем юго-западный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днем +28…+33 °С, на побережье морей +24…+29 °С.

В восточной части Украины ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков. Лишь в Харьковской области местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет +14…+19 °С, днем +28…+33 °С.

Прогноз погоды на 7 июня. Фото Укргидрометцентра

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Воскресенье, 8 июня:

В западных регионах Украины ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза, днем пройдут кратковременные дожди, местами возможны сильные ливни, град и шквалы 17 — 22 м/с. Ветер ночью переменные направления, днем южный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 °С, днем +28…+33 °С, в районе Полесья +22…+27 °С.

В северных областях ночью местами пройдут дожди, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 °С, днем +28…+33 °С.

В центральных областях прогнозируется малооблачная и жаркая погода без осадков. Ветер преимущественно южный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21°С, днем +32…+37°С.

На юге Украины и в Крыму ожидается солнечная и сухая погода. Ветер ночью переменные направления, днем южный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью будет +13…+18 °С, днем +31…+36 °С, на побережье морей +25…+30 °С.

В восточных областях сохранится жаркая и сухая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °С, днем +31…+36 °С.

Прогноз погоды на 8 июня. Фото Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре уточнили, что жара спадет только в понедельник, 9 июня, когда вслед за холодным атмосферным фронтом с северо-запада придет прохладный воздух.

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Холоднее в понедельник станет в западных регионах и в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях.

Напомним, что с 9 июня ожидается первая магнитная буря лета, которая продлится до 12 июня. Также бури ожидаются 18−21 июня и 27−30 июня.

Фото Pixabay

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