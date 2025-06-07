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Минус Су-35: украинцы уничтожили вражеский истребитель (видео)
В Курской области россии, с территории которой враг атакует Сумщину и продвигается вглубь области, украинские воины уничтожили вражеский самолет.
«Утром 7 июня в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35!» — сообщают в ПС ВСУ.
О «жирной добыче» сообщают и Силы обороны Юга Украины. Среди пораженных целей — ЗРК «БУК М3» и более сотни автомобильной и бронированной техники за сутки.
Сообщается, что за прошедшие сутки потери врага на их участках фронта составили:
- 114 окупантов;
- 1 железнодорожный локомотив;
- 13 танков;
- 7 артиллерийских систем;
- 103 единицы автомобильной и бронированной техники;
- 10 цистерн;
- 10 БпЛА (2 Zala, 7 Supercam, 1 «Орлан»);
- 1 ЗРК «Бук М3»;
- 10 мотоциклов;
- 1 средство РЭБ;
- 9 антенн БпЛА;
- 5 антенн связи;
- 5 генераторов;
- 4 места хранения БП;
- 2 места хранения ГСМ;
- 1 место хранения МТЗ.
Бойцы разрушили 52 укрытия врага, а также 4 наблюдательных пункта россиян.
Напомним, что на днях Генштаб ВСУ сообщал, что подразделение 26 ракетной бригады российских войск из района города Клинцы Брянской области рф пыталось нанести удар «Искандерами» по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву. Но ВСУ нанесли точный удар — одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две — с большой вероятностью получили повреждения.
Фото из Википедии101
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