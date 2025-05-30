Враг продвигается на Сумщине: какая угроза нависла над областным центром

В Сумской области, где недавно россияне повредили гидротехническое сооружение и ударили по автобусу, который эвакуировал жителей приграничных населенных пунктов, мониторинговые каналы фиксируют продвижение врага в Беловодах и Локне.

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Аналитики DeepState отмечают, что активность противника с каждым днем усиливается и сейчас под вопросом контроля врага находятся населенные пункты Водологи, Владимировка и Константиновка. Эти населенные пункты находятся в «серой зоне» — там продолжаются активные штурмовые действия, но четкого подтверждения их оккупации противником пока нет.

Враг ведет штурмовые действия в Сумской области. Фото DeepState

«Враг нацелился на населенный пункт Хотинь, а также Юнаковку. К последнему враг уже приблизился вплотную и пытается совершать штурмовые действия в направлении села. В Юнаковке много домов, которые станут возможностью для врага, чтобы прятаться, накапливаться и закрепляться. Если врагу удастся занять это село и прилегающие высоты, то есть угроза применения FPV-дронов по Сумам. Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы стабилизировать обстановку и остановить продвижение врага», — говорится в сообщении.

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Об активных боевых действиях сообщал и глава Сумской ОВА Олег Григоров. «По состоянию на вечер 29 мая оперативная обстановка остается сложной, но контролируемой. Активные боевые действия продолжаются на отдельных участках границы, в том числе вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской громад. Противник действует малыми группами, пытается проникать в пограничные села и закрепиться», — отметил он и добавил, что ситуация на линии столкновения постоянно меняется — где-то инициатива за нами, где-то — за противником.

Он призвал жителей приграничных территорий не медлить с эвакуацией. За последние сутки из пограничных громад было эвакуировано более 50 человек.

За прошедшие сутки захватчики совершили почти 100 обстрелов по 33 населенным пунктам в 14 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, РСЗО и сбросы ВОГ с БпЛА:

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почти 60 ударов РСЗО;

свыше 10 сбросов ВОГ с БпЛА;

более 10 ударов КАБов.

В ОВА добавили, что также россияне нанесли удары БпЛА, FPV-дронами, а также били ракетами по территории области.

В Середино-Будской громаде повреждены 2 частных жилых дома, объект гражданской инфраструктуры; в Хотинской громаде — объект гражданской инфраструктуры; в Сумской — частные дома, автомобили, объект гражданской инфраструктуры.

Напомним, что военный эксперт Нико Ланге отмечал, что кроме «записанных в российскую конституцию» украинских областей, целью путина может быть «завоевание еще трех украинских регионов и подавление украинского сопротивления на уже оккупированных территориях». По его мнению, «россия будет пытаться продвинуться в Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области». А президент Украины Владимир Зеленский недавно говорил о том, что россияне накопили в пограничной с Сумщиной Курской области рф свои наиболее крупные и сильные подразделения, цель которых — создание «буферной зоны» глубиной не менее 10 километров.

Фото из открытых источников

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