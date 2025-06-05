- 00:00 Чемпионы Европы забили пять мячей Мбаппе и компании и сыграют в финале Лиги наций: видеообзор матча
- 05.06 22:28 Модный цветок в букете: с какими растениями сочетать и как продлить жизнь композиции
- 05.06 22:01 Фантастически вкусный соус: простота приготовления и результат вас восхитят
- 05.06 21:31 Рождена звездой: отец Бейонсе вспоминает, как он это понял
- 05.06 21:02 Тля разрушает сад: простой способ избавиться от вредителей за копейки
- 05.06 20:35 Как бы ни было страшно на позициях — держался непоколебимо: командир миномета с Виннитчины погиб на Донецком направлении
- 05.06 20:07 Рыбный салат с булгуром: вкусно и диетично
- 05.06 19:57 «Россияне готовят удар. Есть информация, что это будет сегодня ночью»: нардеп Костенко поделился тревожной информацией спецслужб
- 05.06 19:54 Благодарность США и ни слова об Украине: Ломаченко объявил о завершении карьеры
- 05.06 19:46 Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений
- 05.06 19:31 Обязательно сделайте это с огурцами в начале июня: советы опытной огородницы
- 05.06 19:19 «Золотая» капуста: на рынке появился овощ нового урожая, стоит ли ожидать падения цен
ВСУ поразили в брянской области россии «Искандеры», которые готовили к обстрелу Украины (видео)
Украина продолжает уничтожать врага. Сегодня подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими сил обороны, нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск рф. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
«Подразделение 26 ракетной бригады российских войск, из района города Клинцы Брянской области рф, пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву. Благодаря эффективной доразведке и в результате слаженной работы подразделений Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины цели успешно поражені. Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две — с большой вероятностью получили повреждения. Результаты поражения уточняются. Эффективная и своевременная боевая работа украинских защитников позволила избежать жертв среди гражданского населения», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Служба безопасности Украины обнародовала часть самых ярких видео поражений самолетов стратегической авиации рф в результате операции «Паутина».254
Читайте нас в Facebook