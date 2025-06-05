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Украина

ВСУ поразили в брянской области россии «Искандеры», которые готовили к обстрелу Украины (видео)

12:46 5 июня 2025
ВСУ поразили под Брянском российские Искандеры

Украина продолжает уничтожать врага. Сегодня подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими сил обороны, нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск рф. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«Подразделение 26 ракетной бригады российских войск, из района города Клинцы Брянской области рф, пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву. Благодаря эффективной доразведке и в результате слаженной работы подразделений Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины цели успешно поражені. Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две — с большой вероятностью получили повреждения. Результаты поражения уточняются. Эффективная и своевременная боевая работа украинских защитников позволила избежать жертв среди гражданского населения», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Служба безопасности Украины обнародовала часть самых ярких видео поражений самолетов стратегической авиации рф в результате операции «Паутина».

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