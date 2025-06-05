ВСУ поразили в брянской области россии «Искандеры», которые готовили к обстрелу Украины (видео)

Украина продолжает уничтожать врага. Сегодня подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими сил обороны, нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск рф. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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«Подразделение 26 ракетной бригады российских войск, из района города Клинцы Брянской области рф, пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву. Благодаря эффективной доразведке и в результате слаженной работы подразделений Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины цели успешно поражені. Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две — с большой вероятностью получили повреждения. Результаты поражения уточняются. Эффективная и своевременная боевая работа украинских защитников позволила избежать жертв среди гражданского населения», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Служба безопасности Украины обнародовала часть самых ярких видео поражений самолетов стратегической авиации рф в результате операции «Паутина».

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