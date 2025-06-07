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Тест «Ключи от счастья»: знаете ли вы секреты жизни самого счастливого народа в мире
Быть счастливым хочет каждый человек. Однако это задача, как известно, не из простых.
А знаете ли вы, что Финляндия уже восьмой год подряд занимает первое место в рейтинге счастливых стран? Конечно, очень важен, по мнению финнов, высокий уровень социальной защиты, который дает возможность смотреть спокойно и уверенно в завтрашний день. Но есть и ряд других факторов.
Этот тест приоткроет вам секреты счастья по-фински, которые стоит взять на заметку.
Тест «Ключи от счастья»
1. Что делает людей в Финляндии счастливыми?
А. наличие хобби
Б. вкусная и сытная еда
В. качество телевизионных программ
2. Что из этого списка добавляет финнам счастья?
А. игра в шахматы
Б. игра в бадминтон
В. сауна
3. Чтобы почувствовать гармонию и восстановиться, финны идут:
А. в парк
Б. в торговый центр
В. в кондитерскую
4. Для большинства финнов важен баланс между:
А. отдыхом и работой
Б. прибылью и тратами
В. временем, проведенным в семье, и временем, проведенным с друзьями вне дома
5. Какой из этих «наборов» наиболее близок финнам?
А. картина, статуэтка, комод
Б. плед, деревянный поднос и мягкое освещение
В. журнальный столик, конфетница, ковер
Правильные ответы: 1 — А, 2 — В, 3 — А, 4 — А, 5 — Б.
Если вы ошиблись не больше одного раза, вы знаете секреты счастья, а значит ключи от счастья в ваших руках. Если у вас не больше двух неправильных ответов, вы на правильном пути к счастью. Если вы сделали больше ошибок, сам факт, что вы интересуетесь этой темой, говорит о том, что вы личность, которая стремится к гармонии.
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Фото из альбома Ольги Сметанской209
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