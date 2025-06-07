Тест «Ключи от счастья»: знаете ли вы секреты жизни самого счастливого народа в мире

Быть счастливым хочет каждый человек. Однако это задача, как известно, не из простых.

А знаете ли вы, что Финляндия уже восьмой год подряд занимает первое место в рейтинге счастливых стран? Конечно, очень важен, по мнению финнов, высокий уровень социальной защиты, который дает возможность смотреть спокойно и уверенно в завтрашний день. Но есть и ряд других факторов.

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Этот тест приоткроет вам секреты счастья по-фински, которые стоит взять на заметку.

Тест «Ключи от счастья»

1. Что делает людей в Финляндии счастливыми?

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А. наличие хобби

Б. вкусная и сытная еда

В. качество телевизионных программ

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2. Что из этого списка добавляет финнам счастья?

А. игра в шахматы

Б. игра в бадминтон

В. сауна

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3. Чтобы почувствовать гармонию и восстановиться, финны идут:

А. в парк

Б. в торговый центр

В. в кондитерскую

4. Для большинства финнов важен баланс между:

А. отдыхом и работой

Б. прибылью и тратами

В. временем, проведенным в семье, и временем, проведенным с друзьями вне дома

5. Какой из этих «наборов» наиболее близок финнам?

А. картина, статуэтка, комод

Б. плед, деревянный поднос и мягкое освещение

В. журнальный столик, конфетница, ковер

Правильные ответы: 1 — А, 2 — В, 3 — А, 4 — А, 5 — Б.

Если вы ошиблись не больше одного раза, вы знаете секреты счастья, а значит ключи от счастья в ваших руках. Если у вас не больше двух неправильных ответов, вы на правильном пути к счастью. Если вы сделали больше ошибок, сам факт, что вы интересуетесь этой темой, говорит о том, что вы личность, которая стремится к гармонии.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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