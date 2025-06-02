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Стиль жизни

Секрет счастья по-фински: Финляндия признана самой счастливой страной в мире

22:27 2 июня 2025
Чашка кофе

В нынешнем году Финляндия стала первой в рейтинге самых счастливых стран мира. Свое первенство она удерживает уже восьмой раз. Напомним, недавно мы писали о финских способах снять стресс — эти советы точно могут пригодиться украинцам.

Какие же секреты счастья по-фински? Безусловно, этому способствует высокий уровень социальной поддержки и защиты прав граждан. Также для финнов важен баланс между работой и личной жизнью. И еще один из секретов счастья — близость к природе. Финны любят проводить время на природе практически в любую погоду. Погулять в парке, поплавать в озере, покататься на лыжах считают величайшим наслаждением.

Еще один секрет счастья таков: практически у каждого человека в этой стране есть хобби — и не одно. Это может быть музыка, живопись, хендмейд (вязание или создание изделий из дерева), спорт… Хобби — это интерес к жизни. А он очень важен.

И, наконец, сауна — еще один ключ к счастью. Она дарит моменты радости и расслабление, а это очень важно для хорошего самочувствия человека.

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Конечно, очень важно уметь ценить природу, красоту, человеческие отношения.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с мастером Ириной Поповой, которая рассказала о том, что игрушечного домашнего любимца дети часто берут с собой в бомбоубежище.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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