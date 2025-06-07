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Знаменитый «дуб Ивана Франко» рухнул на экскурсионный автобус на Львовщине (фото)

19:23 7 июня 2025
Знаменитый дуб Ивана Франко рухнул на автобус

На Львовщине, где в конце прошлого года произошло большое ДТП, на окраине села Нагуевичи возле комплекса «Тропа Ивана Франко» днем на экскурсионный автобус, которым приехали выпускники лицея № 1 Дрогобыча, упал старый дуб, названный в народе «Франковый», или «Карандаш», пишет «Варто — Галицькі новини».

Пострадавших нет. На момент падения, к счастью, детей в автобусе не было, так что трагедии удалось избежать.

Напомним, что под этим деревом Иван Франко написал автобиографический рассказ «Карандаш». На балансе Государственного историко-культурного заповедника «Нагуевичи» дерево никогда не стояло, в том числе, в советское время. Стоянка и прогулка под деревом были запрещены — об этом предупреждал знак рядом.

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Этот дуб был памятником истории местного значения № 383 согласно Решению исполнительного комитета Львовского областного Совета народных депутатов трудящихся от 05.05.1972 № 183.

Как писали «ФАКТЫ», в позапрошлом году из-за непогоды в столице в Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм он скончался.

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