Враг продолжает террор против украинцев: удары наносятся по мирным городам и селам страны (фото)

В ночь на воскресенье, 8 июня, российские войска продолжали обстреливать мирные города Украины. В частности, агрессор снова терроризировал Никопольщину на Днепропетровщине. Накрывал огнем районный центр и Марганецкую громаду. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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«Среди поврежденного инфраструктура, промышленное предприятие. Разбиты также четыре частных дома, несколько хозяйственных сооружений. Зацепило и две линии электропередач. Люди не пострадали. В Павлограде в больницу обратился еще один пострадавший из-за массированной вражеской атаки на область, которая произошла в ночь на субботу. Кроме 29-летнего мужчины, ранения получил 16-летний подросток. Он получает необходимую медицинскую помощь. Тремя управляемыми авиабомбами российские войска ударили вчера вечером по Межевской громаде Синельниковского района. Там погиб мужчина», — говорится в сообщении.

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Также враг обстрелял Запорожскую область. Об этом сообщил руководитель Запорожской области Иван Федоров.

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«Мужчина получил ранения в результате вражеской атаки на Васильевский район. Всего в сутки оккупанты нанесли 555 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Враг нанес 1 ракетный удар по Григорьевскому. Враг совершил 6 авиационных обстрелов по Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривном. 320 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Юрковку, Лобково, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку. 10 обстрелов из РСЗО накрыли Новояковлевку, Гуляйполе, Чаривное, Малую Токмачку, Новоандреевку. 218 артударов пришлись по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки и Работино. Поступило 8 сообщений о повреждении квартир, частных домов и объектов инфраструктуры», — сообщил он.

Как сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Садовое, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Никольское, Белозерка, Громадское, Розлив, Кизомис, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Берислав, Змиевка, Николаевка, Тягинка, Меловое, Львовое, Бургунка, Дудчаны, Качкаровка, Одрадокаменка, Ольговка, Красный Маяк, Крупица, Гавриловка, Золотая Балка, Михайловка, Осокоровка, Новорайск, Веселое, Казацкое и город Херсон.

«Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 3 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод и частные автомобили. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 9 — получили ранения. Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 1 „Shahed-131/136“», — говорится в сообщении.

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Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате вражеской атаки КАБами по Харькову растет.

«В больнице скончался 62-летний мужчина, доставленный медиками в крайне тяжелом состоянии. Соболезнования родным и близким. Еще двое пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни», — написал он.

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в ночь на 8 июня силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено одиннадцать БпЛА типа «Shahed 131/136».

«Николаевский район: Вчера, 7 июня, враг девять раз атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду. В результате чего в с. Днепровское поврежден частный дом, а в с. Дмитровка поврежден автомобиль. Пострадавших нет. Также вчера, 7 июня, враг трижды атаковал дронами типа FPV акваторию Очаковской общины и береговую зону г. Очаков. Также в 16:12 совершил минометный обстрел акватории. Пострадавших нет. Утром, 8 июня, около 04:30 и 05:31 враг атаковал двумя крылатыми ракетами и БпЛА типа Shahed-131/136 Константиновскую громаду. Повреждены складские помещения с сельскохозяйственной техникой, возник пожар. На сегодняшний день информации о пострадавших нет», — написал он.

Кроме того, продолжались упорные бои на линии фронта. За минувшие сутки армия врага потеряла 1120 окупантов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как писали «ФАКТЫ», 7 июня россияне после 17:30 второй раз за день ударили по Харькову. Была обстреляна детская железная дорога.

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