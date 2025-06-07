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Десятки дронов атаковали Харьков ночью: есть погибшие и раненые (фото, видео)
Российские захватчики снова атаковали Харьков — в ночь на 7 июня областной центр подвергся мощнейшей атаке различными средствами нападения — КАБами, ракетой и десятками дронов-камикадзе.
По данным МВД, в городе пострадали 18 человек, среди которых двое детей. Три человека погибли.
«Киевский район. Предварительно, в результате попадания 40 БпЛА, 4 КАБ и 1 ракеты по территории гражданского предприятия вспыхнул пожар на площади 10000 м.кв. Зафиксировано попадание в четыре здания цеха. Под завалами могут находиться люди», — сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов.
Пострадала и жилая застройка. Так, один БпЛА попал в дерево возле двухэтажного жилого дома, другой — в частный дом с последующим возгоранием на площади 10 м.кв. После попадания «Шахеда» в землю горела хозяйственная постройка.
А в Основянском районе «Шахед» попал в многоэтажку — горели 12 квартир на 7, 8 и 9 этаже на площади 600 м.кв. Спасатели деблокировали из-под завалов женщину. Медики оказывают пострадавшей помощь.
На окраине областного центра в результате попадания 3 БпЛА типа «Шахед» в заброшенное здание коровника и 5 БпЛА на открытую территорию вспыхнул пожар.
В общей сложности враг атаковал Харьков 53 БпЛА типа «Шахед», 4 КАБами и ракетой.
Городской голова Игорь Терехов сообщил, что в настоящее время зафиксировано повреждение 18 многоквартирных домов, в трех из которых поврежден конструктив, а также 13 частных домов. Также зафиксировано попадание «Шахеда» в учебное заведение.
Он назвал эту атаку россиян самой мощной за все время масштабной агрессии. Только за полтора часа в городе прогремели по меньшей мере 40 взрывов.
Захватчики наносили удары ракетами, авиабомбами и дронами-камикадзе одновременно.
Напомним, что в ночь на 6 июня противник атаковал Украину 452-ю средствами воздушного нападения — ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Силы обороны обезвредили 406 целей на всей территории страны. Ракеты и ударные БпЛА летели по жилым домам, энергетической инфраструктуре и промышленным объектам, в том числе в западных регионах Украины. В ГСЧС сообщали о завершении спасательно-поисковых работ в Луцке — количество погибших возросло до двух человек. Завершены работы и в Чернигове — там также двое погибших.
Фото ГСЧС298
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