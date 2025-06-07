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Россияне сбросили авиабомбы на детскую железную дорогу в Харькове: много раненых (фото)
Россияне 7 июня после 17:30 второй раз за день ударили по Харькову. Известно о по меньшей мере одном погибшем человеке в центральной части Харькова. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его данным, по городу попали двумя КАБами.
Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, 18 человек ранены из-за ударов по Харькову. Девять из них госпитализированы, трое — в тяжелом состоянии.
Была обстреляна детская железная дорога в центре Харькова.
Президент Украины Владимир Хеленский сообщил, что по состоянию на сейчас в Харькове известно уже о более 40 раненых и одном убитом человеке из-за удара российских авиабомб.
«Очередное зверское убийство. Авиабомбы по гражданским в городе — рядом даже детская железная дорога. Это не имеет никакого военного смысла. Сугубо терроризм. И это длится уже более трех лет полномасштабной войны. Это нельзя игнорировать. Нельзя на это закрывать глаза. И это не какая-то игра. Каждый день мы теряем наших людей только потому, что россия чувствует безнаказанность. Нужно жесткое принуждение россии к миру», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», несколько дней назад две баллистические ракеты прилетели в жилой район Харькова.341
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